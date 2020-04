Cykelrytteren Pedro Delgado var en af sin generations bedste cykelryttere og vandt Tour de France i 1988 trods en positiv dopingprøve. 15. april fylder han 60.

Ekscykelrytter Pedro Delgado husker den som karrierens største sejr: Tour de France i 1988, hvor han vandt suverænt.

Men for andre står den som en skamplet. For Pedro Delgado, der den 15. april fylder 60 år, blev sidst i løbet testet positiv for et stof, der kunne sløre indtagelsen af steroider.

Tour-ledelsen opfordrede hans hold til at hive ham ud af løbet, men det viste sig, at stoffet kun stod på den olympiske komités dopingliste - og ikke på den internationale cykelunions.

Dengang var der ikke fælles regler, og derfor fik Pedro Delgado lov til at fortsætte i den gule trøje helt til podiet i Paris.

Mange andre topryttere fra den tid har siden indrømmet, at de har haft fingrene i medicinskabet. Men Delgado har ikke leveret en lignende indrømmelse, og han er aldrig formelt dømt for doping.

Sejren kom heller ikke ud af det blå. Spanieren var sluttet på andenpladsen i den foregående Tour efter en tæt duel med irske Stephen Roche.

Det år havde Delgado et forspring på 21 sekunder inden sidste enkeltstart. Højst overraskende gik han over til Roche og lykønskede ham med en samlet sejr, som senere blev cementeret på enkeltstarten, hvor ireren var overlegen.

I Touren 1989 kørte Delgado ifølge eget udsagn endnu bedre end sejrsåret. Men en katastrofal start kostede ham en topplacering. Han kom næsten tre minutter for sent til prologen, og den tabte tid kunne han ikke indhente på asfalten.

Forsinkelsen betød, at han som den første forsvarende mester i løbets historie måtte starte første etape som nummer sjok.

Han endte den Tour på en tredjeplads, og de følgende år blev han overhalet indenom af holdkammeraten Miguel Induráin, som han blev loyal løjtnant for.

Samlet viser Pedro Delgados imponerende cv otte top ti-placeringer i Tour'en samt to sejre og tre andre podiepladser i Vuelta a España.

I dag bruger han blandt andet sin tid på at være ekspert for spansk tv i forbindelse med de store løb.

/ritzau/