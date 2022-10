Lyt til artiklen

»Vi oplever børn, der går tilbage i deres udvikling, tisser i bukserne, begynder at stamme, får tics eller bliver udadreagerende. Netop fordi der er for få pædagoger.«

Sådan siger formanden for BUPL, Elisa Rimpler.

Det gør hun i kølvandet på en ny kortlægning af fritidsområdet – der er den første af sin slags – og som viser normeringerne i sfo'er og fritidstilbud i kommunerne.

Og det ser meget slemt ud, mener BUPL.

Undersøgelsen, der er foretaget af VIVE, viser, at der i gennemsnit om eftermiddagen er 18,1 børn pr. pædagog.

Nogle steder er der helt op til 43 børn pr. pædagog.

»Politikerne har ikke haft tilstrækkeligt fokus på fritidsordningerne og forståelse for vigtigheden af dem,« siger Elisa Rimpler og peger på, at der er forsvundet to milliarder fra området, efter folkeskolereformen blev indført.

Den kritik har B.T. foreholdt undervisningsordfører for Venstre, Ellen Trane Nørby, og undervisningsordfører for De Konservative, Mai Mercado.

Venstre, der altså i sin tid støttede folkeskolereformen, og De Konservative, der sluttede sig til hovedparten af aftalen.

Ifølge formanden for BUPL står vi i den største trivselskrise blandt andet på grund af for få voksne i sfo'erne.

»Det er her, man kan arbejde med børns trivsel i anden kontekst, der er mere fri og på børnenes egne præmisser. Og det er der ikke mulighed for, når normeringerne er alt for dårlige,« siger hun.

Lige nu agerer pædagogerne brandslukkere frem for at facilitere børnenes fællesskaber, trivsel og udvikling, og det går ud over alle børnene, siger Elisa Rimpler.

Mai Mercado (K) er enig i, at fritidsområdet har ligget og stadig ligger meget under radaren politisk.

»Og det, der ikke er gået op for mange, er, at vi har en minister, der synes, at det er ganske godt, at fritidsområdet smelter sammen med skolen,« siger undervisningsordføreren for De Konservative.

I tilsluttede jer hovedparten af aftalen om folkeskolereformen i sin tid. Efter indførelsen forsvandt to milliarder fra området. Bør den helt afskaffes?

»Folkeskolereformen opfylder ikke sit formål. Vi vil gerne lave justeringer. Men hele problemet er, at Socialdemokratiet ikke vil være med til at ændre på de reformelementer i den, der ikke fungerer.«

Kunne det være en idé at lave minimumsnormeringer på fritidsområdet?

»Jeg hører ikke til dem, der synes, at minimumsnormeringer er en god idé.«

Hvorfor ikke?

»Nogen vil tolke det, som om vi er imod en god normering. Det er vi på ingen måde. Vi synes, der skal være tilstrækkeligt med hænder, det skal bare ikke være noget, staten bestemmer.«

Undervisningsordfører for Venstre, Ellen Trane Nørby, fortæller, at hun er klar over udfordringerne, og at Venstre derfor var medforslagsstiller på et beslutningsforslag i foråret om at skabe et nyt samarbejde, der hedder 'sammen om fritiden', og som blandt andet skal kigge på området.

»Men den socialdemokratiske regering har syltet det her område helt fra start og har ikke villet kigge på det,« siger Ellen Trane Nørby.

Kunne en løsning på problemet med for få voksne pr. barn i sfo'erne løses ved minimumsnormeringer?

»Man skal kigge på området samlet. Det handler ikke bare om normeringer, det handler også om indhold og organisering. Hvis man for eksempel indfører minimumsnormering og ikke ændrer på betalingsloftet for forældre, så bliver regningen jo bare sendt direkte videre til forældrene.«

Vil I afskaffe den folkeskolereform, der ikke ser ud til at fungere, og som I selv støttede?

»Der skal ændres ret betydeligt i den. Også i forhold til at sikre større frihed på området.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører, Jens Joel. Dog uden held.