Peter Plaugborg har altid følt sig lidt udenfor, men det har ikke nødvendigvis været en dårlig ting i hans karriere. Den 12. april fylder han 40 år.

Han har spillet heroinafhængig far i "Submarino" og ondsindet psykopat i "Kvinden i buret".

Peter Plaugborg får sjældent rollen som helten eller redningsmanden. Men hans skarpe ansigtstræk og to meter høje figur gør ham til en oplagt skurk og antihelt.

Han fylder 40 år den 12. april.

Barndommen foregik i Ølgod i Vestjylland, hvor drømmene om en skuespilkarriere så småt begyndte at spire.

Det var dog ikke altid nemt for en ung knægt i Vestjylland at udtrykke kunstneriske ambitioner. Han følte sig alt for anderledes, som han fortalte Jyllands-Posten i 2015:

- Jeg syntes, det var hårdt at være i den by, for den passede ikke på mig.

- Det har været indbygget i min dna, fra jeg var helt lille, at jeg var ikke anderledes, ikke forkert ... men at jeg ikke passede ind i den norm, jeg befandt mig i, sagde Peter Plaugborg.

Han begyndte at spille lokalteater, hvor han faldt bedre til, og på efterskolen fik han slået fast med syvtommersøm, at han ville gå skuespilvejen.

Han troede ikke på, at han nogensinde kunne få nævneværdig succes i faget. Dertil var han ikke køn nok, mente han.

Han skulle dog tage fejl.

Uddannelsen tog han på Odense Teater, og allerede ved optagelsesprøven til skolen stod det klart, at der var tale om et særligt talent.

- I dag er en ny stjerne i dansk teater født - og vi var der, da det skete, skulle daværende chef for Folketeatret og ekstern censor ved prøven, Klaus Bondam, angiveligt have sagt.

Peter Plaugborg dimitterede i 2007.

Store roller er det blevet til i flere danske biografsucceser.

Men også i mindre kendte film har Peter Plaugborg fået ros for sine optrædener.

Som en anmelder beskrev det i Information i 2015 i en anmeldelse af filmen "I dine hænder" om en terminalt syg mand, der vil begå selvmord:

- Peter Plaugborg er fænomenal som sarkastisk selvmorder, helt igennem frygtløs i sin nedbrydning af den sociale omgangstone.

Samme år blev Peter Plaugborg slået til ridder af Dannebrog.

Privat bor han på Amager i København med sin kæreste Steven.

/ritzau/