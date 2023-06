Ejerne af 7-Eleven er nu på vej med en ny cafékæde i Danmark.

Det skriver Børsen.

Lige nu har ejerne af 7-Eleven en café med navnet Caffeine i Danmark, og den ligger i Københavns Lufthavn.

Men der er nu lavet en massiv udvidelsesplan for Caffeine.

»Hvis vi kan gøre det til et veldrevet og velfungerende koncept, som kunderne har lyst til at købe ind i, så er min målsætning, at vi skal have 40-50 caféer i Danmark,« siger Jesper Østergaard, der er adm. direktør i 7-Eleven Danmark, til Børsen.

»Der kan også være potentiale i Norge, Sverige og Finland, og nu tester vi først i København og Oslo.«

Caffeine kommer fra Baltikum og blev opkøbt af firmaet Reitan Convenience, der står for driften af 7-Eleven i de nordiske lande, for seks år siden.