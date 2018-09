45-årige Torben Mikaelsen var på vej til et polterabend på sin motorcykel, da der skete en trafikulykke i den modsatte vejbane. Det ændrede hans liv for altid.

»Jeg husker ikke meget andet, end at jeg pludselig flyver gennem luften og lander i grøften. Jeg kigger ned på mit ben og ser, at min lårbensknogle stikker ud af et stort hul i mine bukser,« fortæller han.

En varevogn var kørt op i en personbil, der holdt stille for at dreje til venstre. Personbilen ramte Torben og kastede ham ud i rabatten. Føreren af varevognen var ved at tjekke noget på sin mobiltelefon.

Det skete 7. august 2015. I dag har Torben mistet sit job og er startet i fleksjob.

Billeder fra trafikulykken i 2015.

Han har konstante smerter, sidder i kørestol og har måtte stoppe med at spille fodbold, som er en af de ting, han savner allermest fra sit gamle liv.

Uopmærksomhed er et stort problem

Seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, Lisbeth Sahl, synes, at Torbens historie er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man er uopmærksom i trafikken.

»Hvis du forestiller dig, at du kører med 80 km/t og kigger ned i din telefon i bare fire sekunder, så har du faktisk kørt 89 meter uden at have øjnene på vejen.,« forklarer Lisbeth Sahl.

Epinion har for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension undersøgt, hvor mange der bruger mobilen, når de kører med mere end 40 km/t.

Den viser, at 29 procent af danskerne bruger deres telefon, mens de kører bil.

Torben er ude for at holde foredrag på en skole. Her taler han om ulykken, og hvorfor det er vigtigt at være opmærksom i trafikken.

»Uopmærksomhed er et kæmpe problem i trafikken, da der hvert år dør mange mennesker i ulykker, som involverer uopmærksomhed. Og meget af det, man tjekker på sin mobil, er jo noget, der sagtens kan vente,« siger Lisbeth Sahl.

»Jeg er bitter ad helvedes til«

Torben fik otte måneder efter ulykken amputeret venstre ben. Ud over det har han nerveforstyrrelser i ryggen og ingen følelse i underkroppen.

»Jeg er bitter ad helvedes til. Det er, som om mobiltelefonen har overtaget alting. Det er skræmmende, for man dør sgu af det lort,« siger han.

Og det har han ret i. Hver tredje dødsulykke i trafikken sker, fordi føreren af bilen var uopmærksom.

En meget dårlig vane

Lisbeth Sahl er enig med Torben.

Hun tror, det handler om, at vi skal have brudt den uheldige vane, mange dansker har, hvor de hele tiden skal være online på deres mobiltelefon.

»En stor del af dette skyldes, at vi er blevet vant til, at mobilen er en stor del af vores hverdag. Får man en besked, så tjekker man den med det samme. Og den adfærd tager mange med ind i bilen,« forklarer hun og fortsætter:

»Sms’er, Snapchat, Facebook, Instagram - det hører ikke til i trafikken.«

Fakta Danskernes holdning til uopmærksomhed i trafikken Danskerne synes ikke, at det er acceptabelt at være uopmærksom i trafikken. 91% mener, at det er uacceptabet.

Af dem er der 31% der synes, det ikke er acceptabelt

Endnu flere synes, at det slet ikke er acceptabelt, nemlig 60%

Kun 6% synes, at det enten er helt acceptabelt eller acceptabelt. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Der er faktisk flere og flere, der vælger ikke at bruge deres telefon under kørsel, fortæller Lisbeth Sahl. Hun mener dog ikke, at dette gør problemet mindre.

»Vi er simpelthen nødt til at ændre vores kultur, så mobilen ikke fylder så meget, når vi kører bil.«

Selvom ulykken har vendt op og ned på Torbens liv, er han taknemlig for, at han har beholdt det.

»Det lyder forkert, men jeg er glad for at sidde i den her kørestol. Der er så mange, der ikke når at opleve resten af livet,« fortæller han.