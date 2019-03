En dansk familie har tjent mere end én million kroner på et sæt spisebord og stole.

Familien betalte blot 12.500 kroner for bordet og de 12 tilhørende stole tilbage i 1969, men solgte dem forleden for intet mindre end 1.020.000 kroner.

Det oplyser auktionshuset Bruun Rasmussen i en pressemeddelelse

'Et hammerslag på over en million kroner for en spisestue må siges at være et godt køb - i hvert fald for familien(...)', lyder det i pressemeddelelsen fra Peter Kjelgaard, som er leder af Bruun Rasmussens afdeling for design.

De 12 'Ægypterstole' og et 'Judasbord' er desgnet af arkitekten Finn Juhl og blev formgivet i slutningen af 1940'erne hos snedkermester Niels Vodde.

Bordet blev solgt for 250.000 kroner på auktionen, mens prisen på stolene lød på 770.000 kroner.

Møbelsættet er inspireret af farao Tutankhamons gravkammer, der blev åbnet i 1923, og som indeholdt møbler og andre kunstskatte fra omkring 1300 f.v.t.

»Jeg har ærligt indrømmet hugget konstruktionen (…). Det skal også indrømmes, at jeg har været og er mere betaget af de enkleste og eleganteste møbler fra Egypten end af andre af fortidens møbler«, har arkitekt Finn Juhl, der døde tilbage i 1989, tidligere udtalt.