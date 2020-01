Den danske rottebestand har i den grad hygget sig på grund af den milde vinter, vi har haft.

Den uvelkomne gnaver har haft gode vilkår for at finde føde og forplante sig. Det betyder selvklart, at der er ekstraordinært mange af dem nu.

»Vi ligger 100 til 120 procent over normalen i forhold til sidste år. Det er mere end tusind anmeldelser mere,« siger Torben Oltmann, der er regionschef i skadedyrsfirmaet Anticimex i Syddnamark, til TV 2 East.

Det er et problem, da rotter kan bære på mere end 50 forskellige sygdomme, som kan overføres til mennesker.

Biolog og skadedyrsekspert Jens Lodal vurderer overfor mediet, at der er en risiko for, at det milde vejr medfører ekstra kuld i år.

Han har set rotter bære på op til femten fostre, og så kan det hurtigt vrimle med dem, hvis der kommer et ekstra kuld til verden.

De små adrætte skadedyr kan komme ind de fleste steder, og selv i høje etageejendomme kan de kravle op gennem faldstammerne, medmindre man har sikret dem.

Hvis du ser en rotte i din ejendom, skal du kontakte din kommune via borger.dk. Herefter vil man tage sig af dem.