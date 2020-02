En voksen mand fra København er blevet smittet med mæslinger. Det skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside.

Ifølge seruminstituttet er manden med stor sandsynlighed blevet smittet under en rejse i Asien.

Sygdommen blev opdaget, da manden efter et par dages sygdom fik et udslæt 27. januar.

På det tidspunkt var han på vej hjem fra Asien. Han mellemlandede i Qatars hovedstad, Doha, hvorfra han fløj videre til København samme dag.

Det betyder, at alle ikkeimmune passagerer, der var med samme fly, kan være blevet udsat for smitte, vurderer Statens Serum Institut. Det skyldes, at mæslingevirusset er meget smitsomt.

Samtidig er den gennemsnitlige inkubationstid, dage en person kan være smittet uden synlige symptomer, 10-11 dage.

/ritzau/