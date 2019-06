Fredag fyldte Liva 18 år. Det betød oprindeligt, at hun ifølge loven skal flytte på institution. Men en indædt kamp mod systemet har nu affødt, at Liva alligevel får lov at blive passet hjemme, som hendes forældre hele tiden har ønsket det.

»Det er en kolossal lettelse. Det har været nogle hårde måneder med mange søvnløse nætter og ondt i maven,« siger Jørgen Krøigaard, far til hjerneskadede Liva.

Han har gennem det sidste halve år brugt alle sine vågne timer på at råbe lokal- såvel som folketingspolitikere og ministre op for at få lov til at at vedblive med at passe sin datter i hjemmet frem for at sende hende på institution.

Den dag, hun fylder 18 år, er hun nemlig ikke længere forældrenes, men samfundets ansvar.

Liva er hjerneskadet, blind og lider af epilepsi og spastisk lammelse. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Liva er hjerneskadet, blind og lider af epilepsi og spastisk lammelse. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Som B.T. tidligere har beskrevet, må kommunen, grundet en afgørelse fra Vestre Landsret tilbage i 2015, ifølge den nuværende lovgivning kun yde tilskud til praktisk hjælp og ikke til såkaldt overvågning, dvs. pleje 24 timer i døgnet, hvor en hjælper akut kan gribe ind ved f.eks. vejrtrækningsbesvær, synkeproblemer eller epileptiske anfald.

I praksis betyder det, at Liva – indtil nu – har været tvunget til at flytte på døgninstitution, fordi forældrene ikke alene ville kunne klare den kæmpemæssige plejeopgave, Liva er, hvis ikke de fik tilbudt overvågning i hjemmet.

De mange måneders tovtrækkeri med systemet har endnu ikke betydet en ændring af loven, der vil kunne sikre Liva og andre handicappede unge et liv i vante rammer.

Op til valget har flere partier ellers stillet sig i kø for at komme med politiske udspil, der kan sikre, at unge handicappede som Liva ikke er tvunget til at flytte hjemmefra.

Nu har jeg mit på det tørre, men jeg vil gerne slå et slag for, at andre ikke skal stå i samme situation. Det kan jo ikke være rigtigt, at det skal bero på kommunal velvilje, om man får den hjælp, man har behov for Jørgen Krøigaard, far til handicappede Liva

Til gengæld har familien Krøigaard i dagene op til Livas fødselsdag pludselig fået lovning på den nødvendige praktiske hjælp i hjemmet til, at Liva kan blive boende. Hjælp, der kan kompensere for den manglende overvågning. Hvor mange timer der konkret er tale om, ved Jørgen Krøigaard endnu ikke:

»Men timemæssigt kommer det til at hænge sammen,« forsikrer han.

Det siger loven: Serviceloven indeholder en række bestemmelser om hjælp til borgere med nedsat funktionsevne.

Som handicappet kan man søge en såkaldt BPA-ordning. BPA er forkortelse for Borgerstyret Personlig Assistance.

Formålet med en BPA-ordning er, at man trods et fysisk eller psykisk handicap kan leve et så selvstændigt liv som muligt i egen bolig.

Det er dog en betingelse for at være på en BPA-ordning, at man er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne ud fra § 96 i serviceloven.

Da Liva ikke opfylder dette krav, kan hun i stedet få hjælp efter servicelovens § 95, stk. 3.

Der kan dog ikke udmåles støtte til, at en hjælper er til stede alene med henblik på overvågning. Derfor vil opgaven alene være overladt til forældrene, hvis de ønsker at passe hende hjemme.

I praksis vil konsekvensen for svære handicappede som Liva betyde, at hun tvinges til at komme på institution.

Det var dog ikke sket, hvis ikke Jørgen havde haft kræfterne til at slå i bordet og insistere på, at hans datter skulle blive boende hos sine nærmeste.

»Det er kommet lidt sent og på bagkant. Og at det nu alligevel ser ud til at lykkes, beror nok på kommunal velvilje. For jeg er faktisk ret overbevist om, at Aarhus Kommune nu gør, hvad man overhovedet kan i den her sag.«

Hjælperen Louise placerer Liva i en maskine, hvor hun kan stå op. Det er vigtigt, at hun kommer op at stå, så hun ikke med tiden får knogleskørhed. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Hjælperen Louise placerer Liva i en maskine, hvor hun kan stå op. Det er vigtigt, at hun kommer op at stå, så hun ikke med tiden får knogleskørhed. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Han er dog ikke færdig med at kæmpe unge handicappedes sag. Så længe loven ikke er ændret, vil han fortsætte.

»Nu har jeg måske mit på det tørre, men jeg vil gerne slå et slag for, at andre ikke skal stå i samme situation. Det kan jo ikke være rigtigt, at det skal bero på kommunal velvilje, om man får den hjælp, man har behov for,« siger Jørgen Krøigaard.

Det koster hjælpen: Et analysenotat fra sommeren 2017 fra Deloitte viste, at 105 borgere fik hjælp til overvågning efter servicelovens § 95 i 2014. Det kostede ca. 72. mio. kr., eller 720.000 kr. årligt pr. borger.

Deloitte har regnet på to mulige lovændringer, som kan give kommunerne mulighed for at yde støtte til overvågning efter § 95.

Den mest begrænsede model vil omfatte 145-155 borgere og skønnes at koste 80-90 mio. kr. årligt. En udvidet model vil omfatte 305-355 borgere og koste 220-250 mio. kr. årligt.

Hverken Spastikerforeningen, Dansk Handicap Forbund og Epilepsiforeningen mener dog, at udgifterne til døgnanbringelser er lavere end udgifterne til overvågning af unge handicappede, der bor hos deres forældre.

Familien vil nu se fremad og nyde den tid, de får sammen med Liva fremover.

Inden valget lovede socialminister Mai Mercado (K) at finde en løsning på den omdiskuterede overvågningsproblematik. Hvorvidt den nye regering nu vil gøre alvor af deres politiske udspil, så handicappede unge sikres en bedre overgang fra barn til voksen, vil kun tiden vise.