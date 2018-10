Patienter kan have taget forkerte doser medicin på grund af Sundhedsplatformen.

På grund af en fejl i it-systemet Sundhedsplatformen kan en lang række patienter have fået forkert medicin eller forkerte doser af medicin.

Det gælder både patienter i Region Sjælland og Region Hovedstaden, skriver DR P4 København.

Fejlen har medført, at der står forkerte doser medicin på mærkatet på de pilleglas og pilleæsker, som patienter har fået på apoteket. Alene de sidste seks måneder drejer det sig om 3.829 recepter eller ordinationer på medicin.

Det oplyser Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Hvis patienten har fulgt mærkatet - og ikke lægens anvisninger - så kan der være risiko for fejlmedicinering. Og det er selvfølgelig ikke godt nok, siger Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden, til DR P4 København.

- Det er også derfor, at vi tager det alvorligt og kontakter de patienter, hvor vi mener, at der kunne være en risiko, siger han til DR P4 København.

Fejlen har stået på siden Sundhedsplatformen blev lanceret på Herlev-Gentofte Hospital i marts 2016. Fejlen blev rettet torsdag den 25. oktober, efter at en læge indberettede problemet.

Men det giver ingen mening, at fejlen ikke er fundet før, mener Lisbeth Lintz, der er formand for Overlægeforeningen.

- Vi har siden maj 2016 fortalt om, at vi var dybt bekymrede for de ting, der skete omkring medicineringen, og at det var dybt problematisk i forhold til patientsikkerheden. Derfor er det selvfølgelig smadder ærgerligt, at fejlen ikke er fundet noget tidligere, siger hun til DR P4 København.

At fejlen først er blevet opdaget efter 2,5 år, kommer bag på Leif Panduro Jensen, der er koncerndirektør i Region Sjælland.

- Det er måske en indikation af, at det ikke har medført så mange konsekvenser for patienterne, men det ved vi ikke endnu, før vi har undersøgt det lidt dybere, siger Leif Panduro Jensen til DR P4 København.

Ifølge Jacob Rosenberg, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Liberal Alliance og overlæge på Herlev Hospital, er sagen dybt rystende.

- Tilliden er væk hos det kliniske personale. Når der er en ny fejl i den her uge, så kommer der måske en ny fejl i næste uge. Det er simpelthen ikke til at leve med, siger han til DR P4 København.

Derfor bør det også få konsekvenser, mener Jacob Rosenberg. Han har tidligere advokeret for at få afskaffet Sundhedsplatformen, og den nye fejl er blot brænde på bålet, mener han.

- I min optik bør man straks få afviklet Sundhedsplatformen og få indført et andet system. Det kan ikke gøres fra en dag til anden, men man bør arbejde med en afviklingsplan, siger han til DR P4 København.

Cirka 300-350 patienter alene i Region Hovedstaden kan nu forvente at få et opkald fra et ambulatorium, hvor man vil sikre sig, at patienterne har fulgt anvisningen fra lægen og ikke det, der står på medicinæsken.

Efter den første gennemgang af recepter vil Region Hovedstaden og Region Sjælland vurdere, om der skal tjekkes op på recepter op til et helt år bagud.

Hverken regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp-Andersen (S) eller regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S) har ønsket at stille op til interview til DR P4 København.