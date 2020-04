Det hebraiske udtryk for "frænde" er blevet oversat til "fjende" i den nye oversættelse af "Biblen 2020".

Der har sneget sig en fejl i den danske oversættelse af "Biblen 2020". Der er tale om, at det hebraiske ord for "frænde" er blevet oversat til "fjende".

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Fejlen vil blive rettet i næste opslag, oplyser Bibelselskabet, der står bag udgivelsen, til Kristeligt Dagblad.

Den tidligere generalsekretær for Bibelselskabet mener dog, at der burde blive vedlagt et rettebrev i det nuværende oplag.

- Det er desværre en decideret fejl, der har sneget sig ind her. Det er svært at komme udenom, at det hebraiske ord, der bliver oversat, betyder det helt modsatte af ordet "fjende", som der nu er kommet til at stå.

- Det er utroligt ærgerligt, og jeg føler med de oversættere i Bibelselskabet, der står bag. Jeg ved, hvor grusomt det er at lave fejl i tekster.

- Alle kommer til at lave fejl, men når det drejer sig om Bibelen, må der ikke være fejl, siger tidligere generalsekretær i Bibelselskabet Niels Jørgen Cappelørn til Kristeligt Dagblad. Han er også teologisk professor emeritus på Københavns Universitet.

Helt konkret er der tale om en fejl i Salmernes Bog i kapitel 88. Han mener dog ikke, at udgivelsen helt skal trækkes tilbage.

/ritzau/