Selvom man laver ulovligheder i sit eget hjem, så kan man ikke være sikker på ikke at blive opdaget.

Det kan en frisør i Stenlille-området fortælle meget mere om, efter hun pludselig fik besøg af politiet.

Det er nemlig sådan, at det er blevet påbudt, at frisørsaloner skal holde lukket for at mindske smittefaren af coronavirus. Det betyder også, at man ikke bare må invitere sine kunder i ind sit hjem og gøre arbejdet der.

En kvinde tog chancen alligevel, men så fik hun pludselig besøg, skriver TV 2 Øst.

»Vi tog derud, fordi vi havde fået et tip om, at kvinden her havde en frisørsalon i sit hjem. Da vi kom derud, så fandt vi ganske rigtigt et rum indrettet til frisørsalon - med en kunde, der var ved at få farvet hår,« siger Tom Stysiek fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til TV2 ØST.

Kvinden nægtede på stedet, at hun drev en forretning i sit hjem, men politiet valgte at give hende en bøde på 10.000 kroner. Det er den billigste takst for den lovovertrædelse.

Tidligere har frisøren Jan Larsen været ude at advare sine kolleger om at klippe folk i deres eget hjem på grund af risikoen for smittespredning.

Det er ikke kun frisører, som ikke har fået lov til at fortsætte deres job her i corona-perioden. Også andre lignende jobs, hvor der er kort afstand mellem kunden og medarbejderen, er blevet lukket. Såsom massører og tatovører.