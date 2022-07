Lyt til artiklen

»Ham den gammel læge der burde henrettes på stedet for de ting, han sagde om mig. Havde det her været det vilde vest, så havde jeg skudt ham lig på stedet. Men desværre kan man kun drømme«.

Sådan lyder blot en af mange brugeranmeldelser fra patienter af læger på nettet.

Anmeldelserne, der både kan være positive og negative, bliver mere og mere udbredte, skriver Ugeskrift for Læger.

Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, er dog ikke udelukkende begejstret for den nye trend, hvor læger anmeldes på linje med en biograffilm eller en vuggestue via Google, Trustpilot eller i Facebook-grupper.

»Brugeranmeldelser online er en del af den verden, vi lever i. Men jeg kan være bekymret for følgerne af, hvor nemt det er for alle at kommentere på nettet om noget, de synes, de har oplevet, og som måske/måske ikke er forkert,« siger hun til ugeskriftet.

Datatilsynet oplyser i et skriftligt svar til mediet, at det ikke er i strid med GDPR-reglerne at nævne læger ved fulde navn i negative anmeldelser. Det kommer dog an på konteksten.

Man må for eksempel ikke offentliggøre oplysninger, der har ikke har noget med behandlingen at gøre eller andre mere private forhold, for eksempel den pågældende læges privatadresse.

En læge kan ikke kræve, at en negativ anmeldelse af hans/hendes faglige virke bliver fjernet.

Lægen kan dog forsøge at få den platform, hvor anmeldelsen er skrevet, til at fjerne anmeldelsen.

Praktiserende Lægers Organisation spurgte i slutningen af juni medlemmer af organisationens Facebook-gruppe til deres holdning til brugeranmeldelserne.

Ud af lidt over 300 besvarelser gav 55 procent af de praktiserende læger udtryk for, at de indimellem føler sig generet af anmeldelserne, 20 procent er ligeglade, og 20 procent har aldrig set brugeranmeldelser af egen klinik på nettet.

De resterende har afgivet øvrige svar.