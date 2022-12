Lyt til artiklen

End ikke juleaften kan komme imellem, at Lottotallene skal trækkes lørdag, som de er blevet det siden 1989.

Det har medvirket til, at julen formentlig er blevet en anelse sødere i flere danske husstande.

I en pressemeddelelse oplyser Danske Spil nemlig, at intet mindre end fire danskere blev millionærer 24. december.

To heldige Lotto-spillere blev 3,8 millioner kroner rigere.

Den ene, som bor syd for Sjælland, spillede med via sit Lotto PLUS-abonnement, mens den anden vinder, der bor øst for Roskilde Fjord, købte sin kupon online.

»Vi bliver her i Danske Spil altid glade, når danskerne vinder i vores lotterier, og vi vil gerne ønske et stort tillykke – og en glædelig jul – til begge de heldige julevindere,« fortæller administrerende direktør i Danske Lotteri Spil Malene Mølgaard.

Derudover har to spillere kunnet indkassere hver en million kroner i forbindelse med Millionærgarantien. hvor der trækkes lod blandt alle spillede rækker.

Her går den ene million til en kupon købt hos Det Lille Vinhjørne i København NV, mens den anden million blev trukket på en kupon fra Føtex i Albertslund.

Danske Spil oplyser desuden, at man endnu ikke har talt med vinderne, men at de – som vanligt – vil blive kontaktet af en særlig millionærrådgiver, der hjælper vindere af store gevinster i gang med den nye tilværelse.