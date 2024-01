Flere forbrugerejede varmeværker er endt i milliongæld, og de må ikke få penge fra forbrugerne, der ellers er deres eneste indtægt.

Det drejer sig nærmere om Snedsted Varmeværk, Vildbjerg Varmeværk og Sdr. Herreds Kraftvarmeværk på Mors.

Det skriver TV Midtvest.

De havde nemlig indgået en aftale med Dansk Kraftvarme Kapacitet, der lavede en fast pris på 400 kroner per MWh i stedet for at følge markedsprisen på el og gas.

Og det gav god mening til at begynde med.

Men i 2021 steg markedspriserne himmelhøjt, hvor prisen i marts 2022 lå på 1750 kroner per MWh sammenlignet med de første måneder af 2021, hvor det kostede 350 kroner.

Derfor stod Dansk Kraftvarme Kapacitet til at dække differencen for varmeværkerne, men endte ud i en konkurs.

Således stod varmeværkerne selv med regningen og den omfattende gæld. Men de forsøgte at sende den videre til forbrugerne.

Det har Forsyningstilsynet nu afgjort, at de ikke må.

Varmeværkerne skal selv dække deres gæld fra samarbejdet med Dansk Kraftvarme Kapacitet.

Det betyder, at varmeværkerne på Mors skal tilbagebetale til de forbrugere, som de allerede nu har opkrævet penge fra, samt Statkraft, som de også skylder penge i forbindelse med konkursen.

Da varmeværkerne er forbrugerejede, går alt overskud til forbrugerne. Det vides derfor ikke endnu, hvor pengene skal findes henne.