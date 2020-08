Kontakttalllet, som tidligere blev omtalt som smittetrykket, er med stigende coronasmitte over 1,0.

Kontakttallet er lige nu 1,4, siger Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut, på et pressemøde mandag eftermiddag.

Det betyder, at hver coronasmittet giver virus videre til 1,4 personer i gennemsnit. Det vil altså sige, at coronavirus spreder sig blandt befolkningen.

- Tallet er 1,4, og det kan falde, afhængigt af i hvor høj grad de retningslinjer efterleves, siger Kåre Mølbak.

- Nedlukning er ikke mig, der skal bestemme det. Men der er ikke noget, der på forhånd er udelukket. Men vi kommer næppe i den situation. Det står og falder med befolkningen, siger han.

Statens Serum Institut har tidligere brugt begrebet "smittetryk".

Men for at undgå mistolkning bruger sundhedsmyndighederne i stedet "kontakttal" som begreb for, hvor mange kontakter én smittet i gennemsnit vil give smitten videre til.

