En enkelt mands klage forhindrer lige nu, at udsatte områder langs Vestkysten bliver sikret med sand før efterårets og vinterens storme.

Klagen har nemlig opsættende virkning, og derfor kan Kystdirektoratet ikke komme i gang med at beskytte den jyske vestkyst med et ekstra lag sand - den såkaldte 'sandfodring'.

I løbet af de seneste 40 år har Kystdirektoratet hvert efterår pumpet læssevis af sand ud i vandet langs kysten.

Hvert år æder havet flere meter af skrænterne.

Men i år har Poul Jakobsen fra Skagen klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den årlige sandfodring, skriver Jyllands-Posten.

Han mener nemlig, at han selv har opfundet en løsning, som er både bedre og billigere.

»Jeg har klaget, fordi jeg ikke mener, at man skal bruge skatteborgernes penge på en metode, som ikke virker. Sandet forsvinder i den første storm. Jeg kan standse erosionen meget billigere,« siger Poul Jakobsen til avisen.

Sommerhusene kommer ikke til at styrte i vandet på grund af hans klage, understreger han.

Tværtimod mener han, at de drænrør, han selv har opfundet, kan løse problemerne meget billigere.

Det er nye regler, der betyder, at staten skal søge tilladelse hos staten selv til at sandfodre, og det giver borgere mulighed for at klage.

I mere end tre måneder har Kystdirektoratet derfor ikke kunne komme i gang med arbejdet ved Lønstrup i Jammerbugten og syd for Søndervig på Holmsland Klit.

Kommer de ikke i gang i november, vil vejret sandsynligvis gøre det umuligt før foråret.

I Kystdirektoratet håber leder af kystzoneforvaltningen Hans Erik Cutoi-Toft på en mild vinter.

Han forudser også problemer næste år, når direktoratet skal søge om tilladelse til en kæmpe sandfodring langs hele vestkysten.

Formand for Grundejerforeningen Strandfogedgården/Lønstrup, Erling Mikkelsen, går ind for kystsikring med både sand og sten.

Han er stærkt kritisk over for Poul Jakobsens indblanding.

»Sand er ikke nok, men det er en del af løsningen. Derfor er det i mine øjne usmageligt og uanstændigt, at en enkelt borger på denne måde forhindrer, at der bliver sandfodret. Det svarer til, at man forhindrer, at der bliver saltet på vejene en vinter, fordi man ikke selv tror på, at saltet har en effekt,« siger han til Jyllands-Posten.

Hjørrings borgmester, Arne Boelt, forsøger lige nu at finde ud af, om Beredskabsloven giver mulighed for at tale om en force majeure-situation, så der alligevel kan sandfodres.

Han finder det direkte groft at påstå, at sandet ikke virker.

Han mener ikke, at nordjyderne har råd til at lade havet tage stranden.