Hun kunne kun lige holde til at gå på arbejde, og så var det ellers hjem for at sove.

Flere gange besvimede hun endda på sit arbejde og blev hentet i en ambulance.

Men så traf hun den helt rigtige beslutning.

30-årige Carla Blixt Egelind har levet i helvede i flere år.

I flere år døjede Carla Blixt Egelind med voldsom hovedpine. Foto: Privat. Vis mere I flere år døjede Carla Blixt Egelind med voldsom hovedpine. Foto: Privat.

»For to og et halvt år siden fik jeg migrænelignende anfald og synsforstyrrelser. Det blev værre og værre. Det blev en fast del af mit liv at have ondt i hovedet,« siger hun.

Hun gik meget til lægen og fik en masse piller, men hvad hun fejlede kunne ingen rigtigt finde ud af.

»Jeg var kun en skygge af mig selv. Jeg var træt hele tiden. Jeg kunne kun gå på arbejde og sove. Mit liv var ikke godt.«

I slutningen af 2021 tog hovedpinen til, og hun måtte flere gange hentes i ambulance på sin arbejdsplads, da hun var besvimet.

»Jeg sov hele tiden, da jeg blev indlagt, fordi jeg endelig ikke skulle kæmpe imod trætheden længere,« siger Carla Blixt Egelind. Foto: Privat Vis mere »Jeg sov hele tiden, da jeg blev indlagt, fordi jeg endelig ikke skulle kæmpe imod trætheden længere,« siger Carla Blixt Egelind. Foto: Privat

»Jeg gik også rundt og tissede i bukserne, hvilket var meget tabubelagt for en 28-årig,« fortæller hun.

Lægen besluttede sig for at sende Carla Blixt Egelind videre til en neurolog.

På selve dagen for aftalen på Glostrup Hospital, blev den dog aflyst, og hun bestemte sig for at tage sagen i egen hånd.

»Jeg tænkte, at nu måtte jeg selv gøre et eller andet. Jeg havde også sløret syn, så jeg bestemte mig for at gå ned til min lokale optiker.«

Fakta om hydrocefalus – vand i hovedet Vand i hovedet betyder for meget hjernevæske i hjernen. Man kan være født med for meget vand i hovedet eller få det senere i livet. Man kan operere en tynd slange (en shunt) ind i hjernen, der leder overskydende hjernevæske ned i bughulen eller til hjertet. Det hjælper mange med vand i hovedet. I nogle tilfælde kan hjernevæsken dræneres til et andet sted i hjernen via et operativt tildannet hul i bunden af hjernen (3. ventrikulostomi). Vand i hovedet kan være farligt, hvis det ikke bliver behandlet korrekt. Kilde: sundhed.dk

Optikeren kunne se, at begge hendes synsnerver var meget hævede. Et klart tegn på overtryk i hjernen.

Billederne røg videre til øjenlægen, og nu skulle Carla Blixt Egelind pludselig opereres akut på Glostrup Sygehus.

Hun havde fået konstateret hydrocefalus, hvilket betyder vand i hovedet.

»Hvis man går med vand i hjernen for længe, kan man få hjerneskader, så det kunne være endt helt galt,« fortæller hun.

Foran hende stod nu en operation i hjernen.

»Jeg var virkelig lettet. Mange har spurgt, hvordan jeg kunne være så cool med, at jeg skulle opereres i hjernen. Men jeg var bare lettet over, at min manglende energi ikke skyldtes, at ikke bare kunne tage mig sammen. Der var en forklaring.«

Hun blev opereret og var indlagt mellem jul og nytår.

»De havde lavet en ny passage til vandet i hjernen. Jeg var et nyt menneske bagefter. Ingen hovedpine og jeg kunne se normalt igen. Og jeg kunne styre, hvornår jeg skulle tisse. Det var en helt ny verden. Det var ret vildt.«

For to måneder siden blev Carla Blixt Egelind erklæret helt rask, og hun føler da også, at hun har fået sit liv tilbage. Foto: Privat. Vis mere For to måneder siden blev Carla Blixt Egelind erklæret helt rask, og hun føler da også, at hun har fået sit liv tilbage. Foto: Privat.

Psykisk var det en stor omvæltning at have det godt igen. Hun skule lige vænne sig til at have en masse energi.

Siden har hun så gået til kontrol mange gange, men for to måneder siden blev hun raskmeldt.

Carla Blixt Egelind er lykkelig for, at hun gik til optiker den dag.

»Det er nærmest lidt komisk, at det var en optiker, der fandt ud af, hvad jeg fejlede. Det er ret vildt, at det var sådan, det blev opdaget, men jeg kan kun opfordre andre med hovedpine til at gå til optikeren. Man kan se så meget i øjnene,« siger hun.

Hvordan der var kommet vand i hjernen, har hun også fået et bud på.

»Jeg fik hjernerystelse, da jeg var 14 år, og der kan jeg have slået noget løs. Og det har så bygget sig op over gennem mange år, indtil min krop ikke kunne mere.«