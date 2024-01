Penge, skærmtid, retssager og mudderkastning er alt sammen på programmet i år.

Scenen er USA, det amerikanske præsidentvalg, og hovedrollerne kender vi næsten med sikkerhed allerede.

På den ene side Joe Biden som siddende præsident og på den anden side uforudsigelige Donald Trump.

Som det ser ud lige nu, vinder Trump primærvalget og bliver igen republikanernes præsidentkandidat, hvilket betyder, at han og Biden endnu engang skal dele scene og kampplads. Men hvad kan vi forvente?

»Det kommer ikke til at være specielt sagligt,« siger Niels Bjerre-Poulsen, ekspert i USA og lektor på SDU.

Vil de angribe hinanden?



»Ja. Ingen tvivl om det. Det er allerede i kortene. Vi ser ikke Trump tale om konkrete politiske tiltag.«

I stedet bliver det ifølge Niels Bjerre-Poulsen igen hans mærkesager som hævn mod den 'dybe stat', FBI og alle hans modstandere, som vil fylde. Og så vil han fortsætte med at gentage sit »Make America great again«.

Donald Trump er i sit es, når det handler om identitetspolitik og ham selv.

Selvom Biden har den fordel, at han er siddende præsident, så er Trump det også i sine kernevælgeres øjne.

»En stor del af de republikanske vælgere har overbevist sig selv om, at valget i 2020 var snyd.«

Med den logik tabte Trump aldrig og forlod derfor heller ikke præsidentposten. Det er en fortælling, som Trump også selv holder i live, fordi hele hans persona er bygget på, at han er en vinder. Ikke en taber.

»Det værste for Trump er at være en taber,« siger Niels Bjerre-Poulsen.

Selvom en præsidentkandidat rejser landet tyndt, så er USA for stort, når vælgernes hjerter skal vindes. Både Trump og Biden kommer derfor til at kaste enorme summer efter vælgermøder, annoncer og tv-reklamer.

Her har Biden den fordel, at han lige nu allerede har indsamlet mere end 800 millioner kroner til sin kampagne, mens Trump har det halve. Derudover bruger Trump nogle af pengene på primærvalget lige nu.

Men Niels Bjerre-Poulsen påpeger, at en bugnende krigskasse ikke nødvendigvis er afgørende.

Donald Trump har før haft stor succes med brugen af sociale medier og alternative strategier.

»Trump har fundet andre måder at være i medierne på helt gratis,« siger han.

Det ser vi ske med de mange retssager, som Donald Trump kæmper med lige nu. Selvom det normalt burde skade ham, så vinder han kun frem i popularitetsmålingerne. Det kan dog vende, hvis han bliver dømt.

Biden lurepasser

Det er først i november, at USA skal finde deres næste præsident. Det forklarer måske hvorfor, at den siddende præsident holder igen.

»Biden er stille nu, fordi de republikanske kandidater stadig kæmper mod hinanden. Det er et marathon at have de her kampagner, og der er lang tid til november. Biden er formentlig slet ikke begyndt endnu,« siger Camilla Sebelius Winther, som er kampagneanalytiker hos Kongressen.dk

»Han sidder og lurepasser lige nu og håber måske, at Trump løber lidt tør for energi.«

Joe Biden har også den fordel, at han har slået Trump før.

Selvom Biden ifølge Niels Bjerre-Poulsen vil forsøge at holde en ordentlig tone, så vil han med sikkerhed gå til sin modstander.

»Jeg tror, at vi vil se en skærpet tone fra Biden,« siger han.

Det vil blandt andet være sammenligninger mellem Trump og Viktor Orbán, Kim Jong-un og Putin.

Et valg mellem demokrati med Biden og autokrati med Trump.

Allerede nu, mens primærvalget foregår, har Biden flere gange på det sociale medie X prikket til Trump.

Because of Donald Trump, Dr. Austin Dennard was forced to flee Texas to get the heath care she needed to save her life. It s simply outrageous. pic.twitter.com/CcNc6wgN5p — Joe Biden (@JoeBiden) January 21, 2024

Det er Niels Bjerre-Poulsens vurdering, at Biden og Demokraterne vil satse på, at vælgerne op til valget når den konklusion, at den amerikanske økonomi er blevet bedre de seneste år og derfor stemmer med pungen.

»Abort bliver også et tema i det her valgår. Det kan mobilisere vælgere til at stemme.«

Det mener Niels Bjerre-Poulsen falder ud til Bidens fordel. Han har også på X skudt den debat i gang.

Det igangværende primærvalg løber frem til juni, og selve præsidentvalget 5. november 2024.

De foreløbige meningsmålinger viser, at Biden og Trump næsten står lige med mere end ti procent af vælgerne, som endnu ikke har besluttet sig. Det vil være disse stemmer, som kan afgøre valget.