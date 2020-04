Nis Bank-Mikkelsen er udstyret med en stemme, de fleste kan genkende. Fredag den 10. april fylder skuespilleren 75 år.

Ikke alle kender navnet på ham, men de fleste kender lyden, når de hører Nis Bank-Mikkelsen på tv eller i radioen.

Den danske skuespiller har nemlig lagt stemme til et hav af kendte tegnefilm, lydbøger og programmer.

Han fylder 75 år den 10. april.

Nis Bank-Mikkelsen blev færdig på Teaterskolen i Aarhus i ly af ungdomsoprøret i 1969, og han fik hurtigt roller i flere stykker.

Og allerede dengang kunne folk lide hans stemme. Han var således en ofte benyttet sanger i de teaterstykker, han spillede med i.

"Sweeney Todd" og "My Fair Lady" blandt andet. Kendte opsætninger, som Nis Bank-Mikkelsen var en del af i 1970'erne og 1980'erne.

Berømte tegnefilm, hvor Nis Bank-Mikkelsens stemme kan høres, tæller blandt andre "Aladdin", hvor han har spillet skurken Jafar, ligesom han kan høres som æslet i "Peter Plys".

Selv om det oratoriske talent er blevet hans varemærke, har han også været fysisk til stede på skærmen i mange serier.

Man har kunnet opleve ham i "Matador", "Taxa" og "Krøniken" samt flere Pyrus-julekalendere.

I dag kender mange ham også for hans rolle i satireprogrammet "Rytteriet" på DR.

Det var dog ikke givet, at Nis Bank-Mikkelsen skulle gå skuespilvejen. Oprindeligt havde han en tanke om, at han skulle være præst.

Han var inspireret af digterpræsten Kaj Munk, har han fortalt til Kristeligt Dagblad.

- Som ung overvejede jeg, kraftigt inspireret af digterpræsten Kaj Munk og hans teaterstykker, at læse teologi og blive præst, men i stedet valgte jeg den anden del af Munks kulturelle arv, nemlig teatervejen.

- For selv om eksistentielle problemstillinger er en stor del af Munks forfatterskab, så er der stor forskel på at være præst og at være skuespiller.

- En præst bruger sine egne ord til at forkynde evangeliet, mens en skuespiller fortolker andres ord, sagde han for et par år siden.

Nu har han fortolket de ord i skuespilbranchen i over 50 år - det jubilæum fejrede han i 2016.

Sin stemme holder han også i gang, når han rejser rundt og holder oplæsningskoncerter.

Han har tre børn og er bosiddende på Frederiksberg med sin kone Ulla Lunn.

/ritzau/