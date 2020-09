Vi har hørt det ske før. I foråret i skisportsområdet Ischgl. En smittet bartender fik på en festlig aften lagt en helt by ned med corona.

Fredag for to uger siden skete det så i Dronninglund i Nordjylland.

»Set i bakspejlet var det nok ikke det klogeste,« siger borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard.

Han taler om byfesten 'open by night' i Dronninglund, hvor en bartender på en restaurant viste sig at være smittet med corona.

To uger efter er Brønderslev den kommune i landet, som har næstflest smittede per 100.000 indbygger. Og det kan ifølge borgmesteren føres tilbage til open by night-arrangementet og den smittede bartender.

Og modsat Kødbyen og Nørrebroparken i København, hvor det især er unge, der er ude at slå til Søren, var der i Dronninglund tale om midaldrende mennesker, som blev smittet.

»Det var 40 til 50-årige, som fredag for en uge siden var på den pågældende restauration, og så spreder det sig ud derfra,« siger borgmesteren.

Med 71 nye smittede på syv dage i Brønderslev Kommune, er kommunens incidenstal på 196 nye smittede den seneste uge per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning er incidenstallet i Københavns Kommune 86 nye smittede den seneste uge per 100.000 indbyggere.

I København har det fået politiet til at indføre opholdsforbud flere steder, ligesom barer skal lukke tidligere, og alle skal bære mundbind, når de går ind på en bar, café eller restaurant.

I Dronninglund rullede en testvogn torsdag ind i byen, og fra klokken 9.00 torsdag morgen og fire dage frem har alle byens indbyggere mulighed for at blive testet.

»Vi anbefaler alle at blive testet,« siger Mikael Klitgaard.

Derudover har man indført besøgsrestriktioner på plejehjem, ligesom forældre ikke har adgang til skoler og daginstitutioner. Hele klasser, hvor der er positive test, er blevet sendt hjem.

Folk fra Dronninglund, som arbejder i kommunen, arbejder ligeledes hjemmefra, og alle tværkommunale møder er aflyst.

»Vi opfordrer folk til at handle, når der ikke er andre til stede. Og i det hele taget opfordrer vil til, at folk holder afstand,« siger borgmesteren.

Selvom en masse initiativer nu er sat i spil for at stoppe smittespredningen, regner borgmesteren med, at den massive testning de næste dage vil få antallet af konstaterede smittede til at stige yderligere.

»De næste fire dage finder vi nok ud af, at flere har covid-19 og sandsynligvis bliver smitten på den måde mere synlig,« siger han.