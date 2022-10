Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For et par år siden satte Michaela Linde Nygård og Niklas Linde Skinhøj sig ned for at skrive en liste.

Først skrev de ét land. Så kom der et til på. Og sådan blev det ved.

Til sidst var listen fyldt med et hav af lande, der i alt spredte sig over syv kontinenter.

Listen havde til formål at opsummere alle de lande, som Michaela og Niklas gerne ville besøge sammen.

Men hurtigt kunne de altså konstatere, at de utallige destinationer måtte brækkes op i en masse forskellige rejser.

Eller hvad?

Nej, hvorfor ikke tage de mange lande i ét langt, sejt træk?

Den dag satte kæresteparret sig for at planlægge deres livs rejse, og da Niklas en dag gik på knæ, gav det sig selv, at de kunne tage en ganske lang bryllupsrejse.

En bryllupsrejse på intet mindre end to år.

I april i år sagde 20-årige Michaela Linde Nygård og 23-årige Niklas Linde Skinhøj så »ja« til hinanden i kirken, og én måned senere drog de så af sted på deres eventyr.

Michaela og Niklas' jordomrejse er samtidig parrets bryllupsrejse. Her ses et billede fra den dag, de blev viet. Vis mere Michaela og Niklas' jordomrejse er samtidig parrets bryllupsrejse. Her ses et billede fra den dag, de blev viet.

Det begyndte med ti dage i Canada, herefter tre måneder i USA, og siden har de bevæget sig rundt i Mellemamerika, hvor de lige nu befinder sig i Guatemala.

Her – langt fra negative historier om krig og en skrantende verdensøkonomi – bruger det unge ægtepar dagene på at udforske lokalområdet.

»Vi ved jo godt, at der lige nu er ret mange negative ting i verden, men man bliver lidt skånet for det, når man er på sådan en tur her,« siger Michaela Linde Nygård på en netforbindelse fra Guatemala.

Snart retter de kikkerten mod Sydamerika, og inden for det næste halvandet år byder rejsen så også på besøg i New Zealand, Australien, Stillehavsøerne, Asien og Tanzania.

Ægteparret har brugt de seneste par år på at spare op til den lange rejse, der har et budget på 350.000.

Og indtil videre er den alle pengene værd.

»Det har været helt fantastisk at rejse så længe, men vi er jo ikke engang tæt på at være færdige. Der har været så mange spændende ting allerede,« fortæller Niklas Linde Skinhøj.

Michaela og Niklas har været i Canada, USA, Belize, Mexico og flere andre lande indtil videre. De har dog langt flere lande at besøge det næste halvandet år. Vis mere Michaela og Niklas har været i Canada, USA, Belize, Mexico og flere andre lande indtil videre. De har dog langt flere lande at besøge det næste halvandet år.

Parret kan dog ikke blive helt enige om, hvad der har været den bedste oplevelse.

Niklas, der er særligt interesseret i fremmede kulturer og mennesker, peger på deres besøg hos Amish-folket i USA.

Her fik de lov til at campere og kunne fra første parket iagttage folkefærdet, der lever uden strøm, transporterer sig rundt i hestevogne og iklæder sig de helt særlige uniformer.

»Vi havde nogle fantastiske snakke med dem, hvor vi fik et indblik i deres hverdag. De havde ingenting, men var alligevel glade. Det satte gang i tankerne,« siger Niklas.

Hos Michaela er det en helt særlig naturoplevelse, der indtil videre har indprentet sig som jordomrejsens vildeste oplevelse.

I Mexico besøgte ægteparret nemlig den lille ø Isla Mujeres, hvor de kunne dykke og svømme med de store og flotte hvalhajer

»De er der kun et bestemt antal måneder af året, og vi kom på et perfekt tidspunkt, så det endte med en helt fantastisk naturoplevelse,« siger Michaela.

Svømmeturen er dog ikke det eneste møde med et dyr, der har efterladt et stort indtryk hos ægteparret.

Ingen af de to ejer nemlig en stor kærlighed for edderkopper, men da de i Belizes jungle pludselig fik mulighed for at holde en behåret en af slagsen, lod de sig rive med.

På deres tur rykker både Michaela og Niklas deres grænser. Her holder førstnævnte en fugleedderkop. Vis mere På deres tur rykker både Michaela og Niklas deres grænser. Her holder førstnævnte en fugleedderkop.

»I Danmark ville jeg aldrig have holdt en, men så står man hernede og kan ikke lade være. Det var en vild grænse at få rykket,« siger Michaela.

Men er alt fryd og gammen? Går man ikke hinanden på nerverne, når man på femte måned tilbringer hvert et sekund sammen.

Svaret er både 'ja' og 'nej'.

Ægteparret indrømmer nemlig gerne, at de indimellem får nok af hinanden, men så er de heldigvis begge indforstået med, at det er helt o.k. at trække sig.

»Så siger man lige: 'Jeg sætter mig lige herhen og hører musik i en times tid'. Det er der ikke noget mærkeligt ved,« siger Niklas.

Både Niklas og Michaela har lillebrødre, der skal konfirmeres i foråret 2024, så der er ikke mulighed for, at rejsen varer længere end to år.

Spørgsmålet er dog, om rejsen kan blive forkortet.

»Altså – vi har jo sat de 350.000 af, men vi må se, om de holder. Det regner vi med, men ellers må vi se på det,« siger Niklas.