Dy Plambeck tager sine læsere med ind i rum, som ellers er reserveret det mest private. Senest med romanen "Til min søster". Den 31. maj fylder hun 40 år.

Dy Plambeck fortæller om det nære. Om fødsler, søskende, barndomsminder og om fællesskabet i Buresøen ved Slangerup i Nordsjælland, hvor hun voksede op.

Men også om det fjerne, som i romanen "Mikael", der handler om krigen i Afghanistan og om kærligheden mellem oversergenten Mikael og journalisten Becky, der kommer til Helmand for at rapportere fra de danske soldaters lejre.

De bliver kærester, men har svært ved at leve sammen hjemme i Danmark. Han længes efter lejren og kammeratskabet. Ikke fordi han kan lide at slå ihjel, men fordi livet som soldat er så enkelt.

Dy Plambeck, som fylder 40 år den 31. maj, regnes som en af sin generations mest talentfulde forfattere. Hun er blevet sammenlignet med Suzanne Brøgger, Herman Bang og Klaus Rifbjerg.

Selv holder hun især af at læse William Faulkner, Vibeke Grønfeldt, Marcel Proust, Emily Dickinson og J.P. Jacobsen.

Sidstnævnte spiller sin helt egen rolle i den nyeste roman "Til min søster" fra 2019.

Den følger de to søstre Aya og Andrea, der på hver sin måde står ved en skillevej. Den ene er lige blevet mor, den anden er flygtet ud af et voldeligt parforhold. Hun flytter ind på krisecentret med sine fortænder i en frysepose.

Sammen rejser søstrene til Sverige, hvor Aya skal holde oplæg om J.P. Jacobsen. Hun har skrevet forord til en ny udgave af hans samlede værker og er i den forbindelse stødt på breve fra hans store ungdomskærlighed Anna Michelsen. Hun bliver romanens tredje stemme.

Dy Plambeck har modtaget flere priser, blandt andet Klaus Rifbjergs debutantpris, Jytte Borberg-prisen og Jeanne & Henri Nathansens Mindelegat.

Sidste år besluttede et flertal af Politikens læsere, at hun skulle tildeles Politikens Litteraturpris for "Til min søster".

Den er af anmeldere rost for at føre dansk litteratur og kvindekamp ind i en ny tid, mens andre har fremhævet, at Dy Plambeck er blandt de få, der så detaljeret har beskrevet fødslen og den forandring, den nybagte mor gennemgår.

Det er ikke set siden Dea Trier Mørchs "Vinterbørn" fra 1978.

Dy Plambeck har studeret litteraturvidenskab på Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Siden blev hun elev på forfatterskolen.

Hun debuterede i 2005 med "Buresø-fortællinger", som blev fulgt op af romanen Texas rose.

Det er også blevet til flere børnebøger, ligesom Dy Plambeck har skrevet debatindlæg i blandt andet Weekendavisen.

Hun er mor til Ingrid på fem år. De bor i et hus fra 1895 i Kirkelte i Nordsjælland - ikke langt fra barndommens Buresøen.

