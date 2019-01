Har du 33 millioner kroner i banken, kan du blive den lykkelige ejer af en af landets største campingpladser.

51 år efter åbningen har familien Friis sat Frigård Camping i Kollund ved Flensborg Fjord til salg.

»Det er med mange følelser, jeg gør det her. Det er også derfor, jeg har skubbet det i lang tid. Da jeg traf beslutningen, og det nærmede sig, kom der da også 10.000 tanker om det liv, jeg har haft på campingpladsen. Og om dét, at min far startede den,« siger 63-årige Niels Friis til JydskeVestkysten.

Han forventer, at salget kan tage et godt stykke tid.

Det var Niels Friis' far, Hans, der etablerede campingpladsen på en af sine marker.

Siden 1984 har Niels Friis drevet pladsen, der ligger tre kilometer fra grænsen mod Tyskland.

Siden blev pladsen udvidet tre gange - senest i 1987, så den i dag har 700 pladser, 32 hytter og 15 udlejningscampingvogne.

Økonomien i pladsen er sund, fortæller Niels Friis. Egenkapitalen er i det seneste regnskab på knap 14 millioner kroner.