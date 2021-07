Drikker du altid en tår Chabeso, efter du har været fysisk aktiv?

Så er der dårlige nyheder, for den ikoniske sodavand – som gennem årene også er blevet kaldt sundhedsdrik og sportsvand – kan måske snart være fortid. Det skriver Jydske Vestkysten.

Sodavanden blev bragt til Danmark af bryggeriet Fuglsang omkring 1930, hvor de købte licensen og rettighederne til det danske marked. Siden er der løbet meget sodavand gennem danskernes svælg, og Fuglsang er i dag blevet en del af Royal Unibrew.

Det er netop dette opkøb, der nu truer Chabesoen. Den er allerede væk fra flere hylder i Sønderjylland, hvor Fuglsang har hjemme, og det skyldes, at produktionen indtil videre er stoppet.

Var det noget med en læskende 'sportsdrik'? Foto: Fuglsang/Royal Unibrew.

»Det er korrekt, at vi lige nu har stoppet produktionen af Chabeso, mens vi finder ud af, hvad der skal ske med den og de øvrige produkter i det store Fuglsang-sortiment,« siger Kasper Ryttersgaard Jacobsen, administrerende direktør hos Royal Unibrew, til Jydske Vestkysten.

Han fortæller, at der kan være produkter, som det ikke længere giver mening at beholde, mens andre produkter skal videreudvikles. Endelig vil der også komme nye mærker til under Fuglsang-mærket.

I samme moment bliver der også åbnet op for, at Frem Cola kan gå en usikker fremtid i møde, da Royal Unibrew også er indehaver af Pepsi.

For dem, der ikke har smagt en Chabeso, beskrives smagen på følgende måde af Fuglsang:

»Der er noget champagne over den, når Chabesoen bruser ned i glasset. Den elegante lyse farve, de perlende bobler og den friske drueduft kildrer sanserne. Også i smagen viser den sin karakter – druerne og et fint udtræk af appelsinskaller balancerer sødme og en forfriskende syrlighed.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Royal Unibrew.