Det er dagen, som mange teenagere har brugt år på at se frem til og på at forberede ned til mindste detalje.

Snittet på den hvide kjole, farven på jakkesættet – eller skal det bare være en T-shirt? Skoene. Frisuren. Borddækningen.

Der er ikke mange ting, der bliver overladt til tilfældighederne, når man skal konfirmeres. Sådan er det i hvert fald for de fire piger Emma, Malou, Simone og Signe.

Derfor har det heller ikke været uden mavepine, at deres konfirmation er blevet udsat på grund af corona.

»Selvfølgelig glæder jeg mig, men jeg ved ikke, hvor meget jeg skal tro på det hele. Jeg glæder mig ikke helt på samme måde, som jeg kunne have gjort,« siger 13-årige Simone Gramvad Jensen fra Odense.

I Odense er der tradition for at holde en fest for samtlige konfirmander, men den er også aflyst på grund af corona. Foto: Privat

Sammen med sin veninde klassekammerat Malou Schulz Andersen skal hun først konfirmeres 22. august frem for i foråret. I deres sogn har man valgt at give konfirmanderne mulighed for at vælge mellem fire forskellige datoer, og det betyder, at klassen ikke længere skal konfirmeres samlet.

»De fleste har valgt at rykke det fra foråret, fordi man gerne vil kunne have gæster med,« fortæller Malou Schulz Andersen, mens Simone supplerer:

»Det er da irriterende, at de har valgt fire datoer. Det har gjort, at vi er blevet splittet totalt op, og det er virkelig træls,« siger hun.

B.T. har kontaktet landets ti stifter for at få et overblik over, hvordan man forholder sig til årets konfirmationer generelt. Her lyder meldingen, at det er op til hver enkelt præst og menighedsråd at vurdere, om man vil flytte forårets konfirmationer, og hvornår man vil flytte dem til.

Præster og menighedsråd landet over bestemmer selv, om de vil udsætte eller holde fast i de oprindelige konfirmationsdatoer. Foto:Scanpix Foto: Niels Ahlmann Olesen

Derfor har stifterne heller ikke noget konkret overblik over, hvor mange der har valgt at holde fast i den oprindelige dato i foråret – eller hvor mange der har valgt at rykke til sommer eller sensommer. Vurderingen lyder dog fra dem alle, at størstedelen har valgt at flytte konfirmationen til efter sommeren.

Det har 14-årige Signe Bentsen fra Haderslev også – hun havde dog nået at sende invitationer ud til de godt 110 inviterede gæster inden. Med en ny dato opstår udfordringen med et nyt lokale også, og det lokale, som Signe Bendtsen og familien kan leje til 21. august, er kun stort nok til 50 gæster.

30 af gæsterne kommer fra udlandet, så de deltager via FaceTime, men Signe Bentsen har alligevel måttet skære mange fra.

»Det er mega mærkeligt. Jeg har primært skåret mine fætre og kusiner fra, og de er ældre end mig, så jeg har været med til deres, og at de så ikke kan se mig, det er da virkelig underligt,« siger hun.

Det er lidt mærkeligt, når man havde regnet med, at det var alle, man skulle konfirmeres med Signe Bendtsen, kommende konfirmand

Stedet har været booket, siden Signe Bentsen gik i 5. klasse, og hun og familien har brugt det seneste år på at planlægge dagen. Selvom hun stadig glæder sig, er der mange ting, der ikke kan blive, som hun havde håbet.

Hendes klasse bliver delt i tre, og hun skal kun konfirmeres med drenge.

»Det er lidt mærkeligt, når man havde regnet med, at det var alle, man skulle konfirmeres med. Man har kunnet skrive ind til vores præst, hvis der var nogen, man specielt gerne ville konfirmeres med, men der skulle være en god grund. Eksempelvis hvis man er tvilling. Så det er ret træls. Man havde jo regnet med, at der var en masse piger der i forskellige slags kjoler,« siger Signe Bentsen.

Derudover må hun kun have sine forældre og tre søskende med i kirken, og det er hårdt, at bedsteforældrene skal vente udenfor.

»Det er lidt mærkeligt, for det er jo lidt det, der er ideen med konfirmationen, at de ser det ske, at man siger 'ja' til præsten. Det er jo lidt underligt at komme ud og fortælle om det,« siger Signe Bentsen.

Længere nord på, i Nørresundby, bor 13-årige Emma Ørndal Christensen. Hendes konfirmation er udskudt til 11. september, men hun har allerede købt kjolen. Derfor frygter hun nu, at hun ikke kan passe den, når hun når til den store dag.

»Jeg har overhovedet ikke været ude at bevæge mig lige så meget her under corona, så jeg har da taget lidt på. Så nu går jeg og er helt vildt bange for, at jeg ikke kan passe den, når den dag kommer,« fortæller hun.

Det er også en udfordring at blive helt skarp på dét med kristendom og kirken, når konfirmationsundervisningen foregår over mail.

Selvfølgelig glæder man sig, men der er mange spørgsmål, man ikke kan få svar på: Kan vi få gæster med, og skal de have mundbind på, og sådan nogle ting Malou Schulz Andersen, kommende konfirmand

»Jeg føler ikke, jeg får lige så meget ud af det, som da vi kunne gå til 'præst'. Nu er det sådan lidt lala,« siger hun.

Invitationerne har de valgt at vente med at sende ud, så længe der stadig er stor usikkerhed om restriktionerne – og generelt er det uvisheden omkring, hvordan dagen kommer til at forløbe, der fylder mest i hendes 13-årige hoved.

»Jeg har set helt vildt meget frem til, når vi skal dække bord og selve oplevelsen ovre i kirken, og hvor vores familie er der. Jeg har det lidt stramt med, hvis de ikke allesammen kan være der. Det bliver akavet, hvis jeg skal vælge fra på den måde,« siger Emma Ørndal Christensen.

Simone og Malou (til venstre) skal ikke længere konfirmeres med hele klassen, fordi de skal konfirmeres over fire forskellige datoer. Foto: Privat

Uvisheden fylder også hos Signe i Haderslev og Simone og Malou i Odense. Selvom alle fire piger understreger, at de er glade, så længe dagen bliver til noget, så fylder tankerne om den store dag i hovederne på dem alle.

»Det er jo lidt uvist, om det bliver rykket igen. Selvfølgelig glæder man sig, men der er mange spørgsmål, man ikke kan få svar på: Kan vi få gæster med, og skal de have mundbind på, og sådan nogle ting,« siger Malou Schulz Andersen.