»Vi vil aldrig flyve med SAS igen oven på det her.«

Sådan lyder det fra svenske Emma Ramberg, der netop er landet i Stockholm efter noget af en mareridtsferie i Spanien med sin søn Leon på 11 måneder.

Leon lider af astma og har siden fødslen haft svære luftvejsproblemer.

Derfor skal han hver dag både have antiinflammatorisk medicin og spray mod astma.

Emma Ramberg på 29 år og sønnen Leon på 11 måneder. Foto: Privat Vis mere Emma Ramberg på 29 år og sønnen Leon på 11 måneder. Foto: Privat

Da Emma, Leon og faren, Josef Abouhaf, i slutningen af juni tog på en 14 dages charterferie til Alicante i Spanien, havde de derfor taget medicin med til alle dagene.

Men da hjemrejsen tirsdag blev aflyst på grund af strejken hos SAS, startede et sandt mareridt.

For den svenske familie gjorde Leons behov for medicin dog ventetiden særlig grum.

»Leon har været alvorlig syg, siden han blev født, og vi havde kun medicin til to dage ekstra, så i dag torsdag vil al medicinen være brugt,« siger 29-årige Emma Ramberg til B.T.

Fra tirsdag sad hun i lang tid i telefonkø hos SAS for at få at vide, hvordan de dog skulle komme hjem.

»Jeg sad i kø i seks timer for at komme igennem til SAS,« siger hun.

Ifølge Emma svarede SAS, at de skulle kontakte rejsebureauet Seat 24, som hun rejste med.

Men da hun ringede til dem, var meldingen, at det var SAS, hun skulle tale med, da det jo var deres skyld, at de ikke kunne flyve hjem.

»Vi var meget stressede og fyldt med angst. Spanien har kun to af de tre typer medicin, Leon får, og lige den type medicin, vi ikke kunne få, er meget vigtig og afgørende for hans helbred,« siger Emma Ramberg.

Sent onsdag lykkedes det dog for familien at købe en billet hjem med et andet flyselskab, og torsdag morgen, hvor Leon ville være løbet tør for medicin, er de så landet i Stockholm.

»Vi skulle selv betale for vores hjemrejse, der tog 15 timer, men der var ikke andet at gøre,« siger hun.

Det svenske medie Expressen har konfronteret Knut Morten Johansen, der er informationsdirektør i SAS' svenske afdeling, med familiens oplevelser.

»Det vigtigste er, at sønnen får hjælp til sin medicin af det lokale sundhedsvæsen, der er til rådighed. SAS står for at finde fly hjem. Det er vores ansvar. Men desværre forsvinder mange muligheder på grund af strejken. Det er midt på sommeren, og der er ikke mange afgange at ombooke turen til,« lød svaret fra Knut Morten Johansen til Expressen.

Torsdag er forhandlingerne mellem SAS og piloterne fortsat, men indtil der er en aftale, fortsætter strejken.