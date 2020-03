31-årige Emily Cathrine Wenande kæmper til dagligt ved forreste frontlinje mod coronavirussen. Et hårdt og udsat job.

Men det har hun intet imod. Hun gør det med glæde. Hun gør det for at betale tilbage. Til særligt én gruppe danskere:

De ældre.

Det er dem, der har banet vejen for, at hun i dag er, hvor hun er. Det er dem, der har holdt samfundets hjul i gang, imens hun har fået SU og taget sig en uddannelse. Det er dem, der er skyld i, at hun i dag kan kalde sig læge.

Og nu? Nu betaler hun tilbage.

Når hun spænder det tyrkisgrønne mundbinds elastiksnore fast om ørerne og træder ud i frontlinjen blandt coronasmittede på akutafsnittet på Amager Hospital, gør hun det for de patienter, der er oppe i alderen og har allermest brug for hjælp lige nu.

»Vi er så heldige og privilegerede i Danmark. Det samfund, vi lever i, er helt unikt. Det findes ikke andre steder i verden. Og det er jeg stolt af at være en del af og også at kunne betale tilbage til,« siger den 31-årige turnuslæge.

Gik viralt

Efter en 16 timer lang vagt på hospitalet i tirsdags skrev Emily Cathrine Wenande et opslag på Facebook, hvor hun satte ord på sine følelser om de danske værdier og det danske velfærdssamfund.

Opslaget blev delt med vindens hast, og velmenende kommentarer efterfulgt af blodrøde hjertesmileys oversvømmede kommentarsporet. Folk kunne lide, hvad de læste.

Opslaget var ærkedansk. Men sproget var engelsk.

Emily Cathrine Wenande er nemlig 'kun' halvt dansk. Hendes far er amerikaner. Hendes mor dansker.

Hun blev født på Gentofte Hospital, men familien flyttede kort efter til Stavanger i Norge. Her boede de i otte år, hvorefter de flyttede til Aserbajdsjan i 2,5 år.

Da de flyttede hjem til Danmark igen, gik Emily Cathrine Wenande på international skole.

Hun er altså ikke opflasket med den danske folkeskoles solidariske kerneværdier.

Årsagen til, at hun alligevel efter de mange år i udlandet føler sig så dansk, skyldes ene og alene Emilys mor.

»Hun er en dansk kvinde. Med stort D. Det er hende, der har lært mig om solidaritet, og at vi skal sætte pris på det, vi har,« siger hun.

Emily Cathrine Wenand arbejder som reserve eller turnuslæge på Amager Hospital.

Emily Cathrine Wenande taler et fejlfrit dansk, men slår ofte over i amerikansk, hvis hun skal forklare noget lidt mere præcist. En fast vending eller et ordsprog.

Hun kan ikke sige, om hun føler sig mest dansk eller amerikansk. Hun er nok en blanding, siger hun.

»Når jeg er i Danmark, føler jeg mig som en amerikaner, men når jeg er i USA, kan jeg også godt mærke, at jeg er anderledes og har nogle andre grundværdier end deres,« siger hun.

Alle kæmper kampen – uden tøven

Efter det første opslag, som blev delt tæt på 10.000 gange, har hun skrevet et nyt for at udtrykke sin taknemmelighed over den respons, hun har fået.

Men det nye opslag var lige så meget for at understrege, at hun ikke står alene med sine holdninger om at stå sammen og yde til samfundet.

»De ting, jeg skrev, er noget, som alle på min afdeling føler. Det er alle – læger som sygeplejersker – der går ind til den her opgave uden at tøve. Det er ikke smitten for corona, der fylder på afdelingen. Den frygt er tilsidesat for at løse opgaven og hjælpe dem, der har mest brug for det,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg havde næsten helt dårlig samvittighed over, at det var mig, der fik al den opmærksomhed. Det er ikke min isolerede holdning. Det er noget, vi deler i hele styrken. Og især blandt sygeplejerskerne, der arbejder under et massivt pres til en lavere løn. De er de sande helte.«