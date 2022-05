Røgelse i vinduet, krystaller på bordet, et spiritboard og bøger om trolddom i bogreolen.

Det er nogle af de ting, som møder øjet, når man træder ind i den 25-årige Emilie Knudsens lejlighed i Haderslev.

»Jeg ved godt, at det her kan lyde skørt, men jeg er heks,« siger Emilie, mens hun blander nogle farverige tarotkort.

Ud over sit daglige arbejde som skolelærer er Emilie uddannet heks med speciale i afdødekontakt.

25-årige Emilie Knudsen (til venstre) og hendes 24-årige veninde Kathrine (til højre) er begge hekse og deler en interesse for tarotkort. Vis mere 25-årige Emilie Knudsen (til venstre) og hendes 24-årige veninde Kathrine (til højre) er begge hekse og deler en interesse for tarotkort.

»Kan jeg se spøgelser? Det må være et klart nej!,« siger en grinende Emilie, der fortæller, at der inden for heksekundskaben findes mange undergrene med forskellige tilgange.

Fælles for dem alle er dog en tro på, at der findes mere, end hvad der kan ses med det blotte øje.

»Når jeg siger heks, er der mange, som måske tænker på en spids hat og flyvende kost, men sådan er det ikke. Det er en tilgang til verden, der handler om at være åben. Magien er inden i mig,« fortæller den 25-årige.

»Jeg bruger tarotkort i mit arbejde med afdøde, men også som en del af hverdagen. Hvis jeg har et spørgsmål, kan jeg bruge mine tarotkort i stedet for Google,« forklarer Emilie, der allerede som 16-årig fik sit første sæt tarotkort.

Tarotkort kan bruges til at spå om fremtiden og give svar på, hvordan man kan bruge sine energier. Vis mere Tarotkort kan bruges til at spå om fremtiden og give svar på, hvordan man kan bruge sine energier.

Men det var en julegave med en mystisk krystal, der for et par år siden lokkede Emilie ned i en butik for at undersøge det nærmere.

»Jeg endte med at være der i to timer, og et halvt år senere gik jeg i lære hos en mentor i 6-8 måneder,« siger Emilie.

Den utraditionelle læreplads betød flere søvnløse uger, hvor Emilie måtte konfrontere svære sider af sig selv.

Efterfølgende bød lærepladsen på udflugter til skove, strande og bygninger for at mærke energier.

»Arbejdet med afdødekontakt fyldte meget, men det var også lavpraktiske værktøjer – eksempelvis, hvordan jeg renser ud, så ånderne ikke bliver hos mig,« fortæller Emilie, der til sommer blev færdigudlært for 3 år siden.

Med det usynlige svendebrev i hånden begyndte Emilie at praktisere som heks og flyttede sammen med sin veninde Kathrine, som også er heks.

»Jeg er specialiseret i energier og arbejder aktivt med tarotkort,« siger den 24-årige Kathrine.

Selvom de to veninder kalder sig for hekse, er de klar over, at betegnelsen kan lede tankerne hen på heksen med den spidse hat og vorten på næsen.

I lejligheden i Haderslev har Emilie (til venstre) og Kathrine (til højre) samlet deres redskaber og værktøjer i et stort vitrineskab. Foto: Maibritt Brahe Vis mere I lejligheden i Haderslev har Emilie (til venstre) og Kathrine (til højre) samlet deres redskaber og værktøjer i et stort vitrineskab. Foto: Maibritt Brahe

»Enten tænker folk på eventyrhekse eller den moderne heks fra helsebutikken. Men at være heks er en bred betegnelse, og ikke to hekse er ens,« siger Katrine, mens hun holder en udsmykket grydeske, der kan bruges til energistyrkende besværgelser.

Har I ikke oplevet, at folk synes, det er fjollet eller overtro?

»Der er folk, som selvfølgelig er kritiske. Men ingen kan være mere kritiske, end vi selv er,« siger Kathrine og Emilie tilføjer:

»Nogen tror, at vi render rundt og ofrer høns, tænder bål i haven og kun går i sort tøj. Men sådan er det slet ikke.«

Derfor håber Emilie og Kathrine, at deres historie kan være med til at ændre folks opfattelse af, hvad det vil sige at være heks.

»Det er ganske ufarligt – og en naturlig del af min hverdag,« slutter den 25-årige heks Emilie.