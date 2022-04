Vækkeuret ringer, børnene skal i tøjet, og du skal på arbejde. I er allerede 10 minutter for sent på den – der er stres på.

Den situation kan de fleste børnefamilier nok genkende.

Men sådan er det ikke ved Emma Varnich og hendes familie – det har hun taget et meget bevidst valg om, da hun valgte at passe sine to børn hjemme.

»Vi trives med, at der er ro på hjemmefronten, og at det er os, der giver vores børn omsorg og nærvær. Det er også der, de har det bedst. De er trygge og møder folk på en helt anden måde, end hvis de havde en stresset hverdag. Det er dybest set bare det, vi tror på for os som familie og især for børnene«

Og nu bliver det måske en mulighed for flere i Aarhus Kommune.

De Konservative, Venstre, Nye Borgerlige, og Dansk Folkeparti har stillet et forslag i byrådet, der skal give tilskud til hjemmepasning. De foreslår, at tilskuddet skal lyde på 85 procent af kommunens udgift til en dagtilbudsplads i samme aldersgruppe.

Forslaget vækker glæde hos Emilie Varnich, der går hjemme med sine børn.

»Vi lever af min mands lærerløn, så vi lever mere eller mindre som dengang, vi var på SU. Det kan vi godt klare os for, men det er skrabet,« fortæller Emilie Varnich.

Emilie Varnich er uddannet antropolog, men siden hun fødte sin yngste datter for et halvt år siden, har hun valgt at gå hjemme. Hendes ældste datter skal starte i børnehave til september.

Selvom familien i dag lever af, hvad der stort set svarer til en SU, er det dog ikke økonomien, der har størst betydning for hende, selvom det ville varme med lidt ekstra til husholdningen.

»Det vigtigste er faktisk, at det er en kæmpestor anerkendelse. Rigtig mange, der går hjemme, bliver mødt med holdningen om, at de dovner den lidt eller ikke bidrager med noget. Hvis man har en uddannelse spørger folk, hvorfor man ikke bruger den,« siger Emilie Varnich og tilføjer:

»Eller også siger de, det går ud over ens børn. Det er faktisk det værste. Så at få et tilskud ville være en anerkendelse for det omsorgsarbejde, det reelt er.«

Der gives allerede tilskud til hjemmepasning i flere kommuner, herunder i Odense og i København. Men i Aarhus er det altså for egen regning, hvis forældre vælger at passe deres børn hjemme.

»Det er jo en joke, at landets næststørste by, som gerne vil holde på og tiltrække børnefamilier, ikke giver tilskud, når både København og Odense gør. Det virker fjollet,« siger Emilie Varnich og uddyber:

»Det er underligt, at man nærmest kan bo på en vej, og 500 meter væk hedder det Skanderborg Kommune, og så kan man få over 6.500 kroner. Det ligger 10 minutter fra os, så det føles super uretfærdigt og mærkeligt, at det ikke er ens. Jeg føler ikke, vi er ligestillede.«

Familien har overvejet, om Aarhus er byen, de skal bo i, men det er ikke sådan lige at flytte.

»Vi har da overvejet, om vi skulle flytte. Vi er her af den ene grund, at det er her, vores netværk er, og det er her, min mand har et arbejde, som han er rigtig glad for,« fortæller Emilie Varnich.

Emilie Varnich og hendes mand besluttede sammen, at det var bedst for deres familie, hvis børnene blev hjemmepasset.

»Der har ligget mange lange snakke bag. Min ældste datter startede i vuggestue og havde en frygtelig start, hun var meget ked af det, og det var tydeligt, at hun overhovedet ikke trivedes i de rammer,« fortæller Emilie Varnich og tilføjer:

»Det her er frihed for mig. Folk kan godt have travlt med ligestilling, og om man ikke skulle bruge sin uddannelse. Det her valg får mig til at føle mig anerkendt. Det bliver ensformigt at alle kvinder skal have høje stillinger for at være feminister. Det skal nok komme, det er bare ikke lige nu.«

Emilie Varnich vil dog gerne tilbage på arbejdsmarkedet på et tidspunkt.

»Det er jo slet ikke, fordi jeg ikke skal have et arbejde. Det gør vi, når det føles rigtigt. Men vi trives ikke i at tage afsted klokken 8 om morgenen og hente børnene klokken 16,« afslutter hun.