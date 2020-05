Kunne det lade sig gøre at smule hende ind over grænsen til Danmark? Eller køre 27 timer og mere end 1.500 kilometer i bil til Finland?

Emil Højgaard Weywadt har overvejet alle tænkelige scenarier og løsninger for at se sin kæreste Elissa.

Hun skulle flytte til Danmark, og de skulle finde et sted at bo sammen, men tre dage før hendes fly skulle lande, lukkede landets grænser.

»Vi har ikke set hinanden siden februar. Uvisheden har været deprimerende,« siger Emil.

Emil glæder sig til at tage imod sin kæreste i lufthavnen 2. juni. Vis mere Emil glæder sig til at tage imod sin kæreste i lufthavnen 2. juni.

De mange uger væk fra hinanden har været svære for ham, mens adskillelsen har ramt Elissa hårdt mentalt, forklarer han.

Han er 19 år, og hun er 18. Han er fra Danmark, og hun er fra Finland. De har været kærester i tre år, men teenageforelskelsen lever stadig i bedste velgående.

Parret har ikke set hinanden i mere end tre måneder, men uvisheden er endelig ovre. Om en uge kan de omfavne hinanden i lufthavnen igen.

Siden mandag har personer med fast ophold i de nordiske lande og Tyskland haft mulighed for at rejse ind i Danmark, hvis de har en kæreste, familie eller et sommerhus i landet.

Jeg kan ikke se noget lys for enden af tunnelen lige nu. Jeg ved ikke, hvornår jeg kan se hende igen. Adrian Egeberg Carlsen. Hans kæreste er fra Canada.

Det blev Folketingets politikere enige om i sidste uge i forbindelse med genåbningen af Danmark.

For Emil og andre med kæreste i de specifikke lande var det en monumental forløsning. Den første mulige flybillet fra Finland til Danmark blev bestilt.

»Jeg har læst nyheder hele tiden hver eneste dag, i tilfælde af at der stod noget om grænseåbningen,« fortæller Emil.

»Jeg hoppede og dansede, da jeg fandt ud af, at vi kunne se hinanden igen.«

Kæresteparret skal flytte sammen i København, så snart Elissa kommer til Danmark. Vis mere Kæresteparret skal flytte sammen i København, så snart Elissa kommer til Danmark.

De har i løbet af deres parforhold fløjet frem og tilbage mellem de to lande flere gange, end Emil kan huske, men dette gensyn bliver anderledes.

I tre måneder har de ikke set hinanden og i stedet holdt kontakten på andre måder.

»Vi har talt i telefon tre timer om dagen, skrevet sammen og lavet videoopkald hver dag,« siger Emil.

Han glæder sig til at planlægge, at de skal flytte sammen, og også bare det at være sammen i hverdagsøjeblikke som en tur i Bilka.

Andre danskere, som har elskede i lande såsom England, Holland og steder uden for EU, sidder dog stadig tilbage med uforløst sag.

»Jeg kan ikke se noget lys for enden af tunnelen lige nu. Jeg ved ikke, hvornår jeg kan se hende igen,« siger 23-årige Adrian Egeberg Carlsen.

Han skulle i april havde besøgt sin kæreste Melinda, som er fra Canada, men turen blev aflyst, fordi grænserne var lukket.

Håbet er, at de kan ses til sommer, da der ellers kan gå omkring et år, før de igen kan se hinanden. De studerer begge stadig og kan ikke tage fri før næste store ferie.

Sidste gang Adrian og Melinda så hinanden var i januar lige efter nytår. Nu ved de ikke, hvornår næste gang bliver. Vis mere Sidste gang Adrian og Melinda så hinanden var i januar lige efter nytår. Nu ved de ikke, hvornår næste gang bliver.

»Det bliver mentalt hårdt at komme igennem, hvis der ikke snart bliver åbnet for os,« siger Adrian.

»Vi er vant til ikke at se hinanden i lang tid ad gangen. Det er uvisheden om, hvornår det sker igen, som virkelig gør ondt på os.«

Kæresteparret er ikke alene med frustrationen over at fortsat være adskilt. Mange andre deler smerten.

De forsøger nu med samlet stemme at råbe politikerne op og har også igangsat en underskriftindsamling til et borgerforslag, der kan åbne op for kærestepar fra flere lande.