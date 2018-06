I disse dage vrimler det med glade studenter i gadebilledet, der fejrer at have afsluttet deres uddannelse. Men for nogle få har den rejse været fyldt med flere bump og omveje end deres skolekammeraters. En af dem er 20-årige Emil Wonge.

I starten af 2018 fandt lægerne nemlig en celletumor på størrelse med en appelsin i Emils ben. Stærke smerter og utallige hospitalsindlæggelser har efterfølgende været en stor del af Emils liv, men tirsdag formåede han alligevel at få studenterhuen på.

Ordet superstudent bruges normalt om en student, der afslutter sin uddannelsestid med et skyhøjt karaktergennemsnit, men er det kun den faglige flittighed, der skal hyldes? Nødvendigvis ikke, og Emil Wonge er det perfekte eksempel på en anden type superstudent.

Den 20-årige mand havde ellers store krav til sig selv og sit karaktersnit, da han i sensommeren 2017 skulle til at tage hul på sit tredje og sidste år på Næstved Handelsgymnasium. Emil blev dog nødt til at nedjustere sine forventninger, da han pludselig fik meget ondt i benet:

»Til at starte med troede vi, at jeg havde overtrænet mit ben i forbindelse med styrketræning, men da jeg havde været til scanning et par gange, kunne lægerne konstatere, at jeg havde en vandcyste i benet. Det blev dog ved med at gøre ondt, og da jeg endnu en gang kom til konsultation, fik jeg en MR-scanning, og noget tid efter fik vi så at vide, at det var en kæmpe celletumor,« fortæller Emil Wonge til B.T.

Emil beskriver det som »et knytnæveslag i maven«, da han fik beskeden om, at han havde en stor tumor i benet, men heldigvis gik der ikke lang tid, før lægerne på Rigshospitalet kunne kategorisere tumoren som 'godartet'.

Emil Wonge blev ramt af en celletumor i sit ene ben i vinter. I dag har han fået studenterhuen på. Foto: Privatfoto Vis mere Emil Wonge blev ramt af en celletumor i sit ene ben i vinter. I dag har han fået studenterhuen på. Foto: Privatfoto

Så langt, så godt, men sygdomsprocessen var ingenlunde overstået. Tværtimod. Tumoren blev fjernet ved en operation, og efterfølgende var det planen, at Emil skulle være sengeliggende en uges tid, før skolebøger og lektier igen kunne blive en del af hverdagen. Men...

»Efter de syv-otte dage på hospitalet kom jeg hjem, og nu var der samlet set gået halvanden måned, hvor jeg måske sammenlagt havde været i skole to-tre uger. Og så kom infektionen. Jeg fik infektion i underbenet og kunne næsten ikke røre ved mit ben. Jeg havde 40 i feber og kastede op hele tiden,« fortæller Emil.

Emil blev indlagt igen, og efter en 10 dage lang antibiotikakur blev han udskrevet, men han var langt bagud. Terminsprøverne var han gået glip af, så spørgsmålet var, om han skulle tage et ekstra år på gymnasiet og få et bedre karaktersnit.

»Jeg valgte at kæmpe! Jeg kunne ikke bære at skulle tage et ekstra år, så jeg prøvede at læse så godt op, som jeg kunne,« siger den 20-årige student.

Og sådan skulle det altså ske, at Emil tirsdag i denne uge fik sin studenterhue på.

Karaktersnittet er røget et tak ned, men humøret er trods omstændighederne højt hos Emil:

»Jeg sidder her med huen og har fejret det sammen med mine kammerater, der har været der gennem hele processen. De har støttet mig så meget og kørt mig rundt i kørestol,« fortæller Emil, der indtil videre har gået med krykker i syv måneder.

Sygdomsforløbet har lært ham om livet, at man skal sætte pris på noget så banalt som at kunne gå en tur, men det er ikke det eneste:

»Karakterer er ikke så vigtige, som man tror. En, der kommer ud med et snit på 5, har klaret det lige så godt som en person, der kommer ud med et på snit på 11,5,« siger Emil.