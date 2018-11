Stop for salg af benzin- og dieselbiler fører næppe til én million grønne biler i 2030, vurderer embedsmænd.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) understregede under Folketingets åbning i oktober, at regeringens plan om et totalt stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 "vil betyde, at der i 2030 vil være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark".

Men regeringens egne embedsmænd vurderer nu, at det langtfra er sikkert, skriver Politiken fredag.

Det sker, efter at Klima- og Energiministeriet er blevet bedt om at redegøre for, hvordan regeringens mål om stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 konkret kan føre til én million elbiler i 2030.

Svaret er underskrevet af klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og indeholder en lang række forbehold:

Statsministerens selverklærede mål er nemlig "behæftet med betydelig usikkerhed og skal ses som en illustration af den potentielle effekt af et muligt forløb frem mod 100 pct. elbiler og plug-in og hybridbiler i nybilsalget i 2030".

Sådan skriver embedsmænd fra Klima- og Energiministeriet ifølge Politiken i et svar til Folketinget.

- Den væsentlige usikkerhed skyldes i høj grad ukendte faktorer, herunder bl.a. den fremtidige teknologiske udvikling for lavemissionsbiler og husholdningernes og erhvervenes betalingsvillighed for at få mere klimavenlige biler, uddyber de ifølge Politiken.

Den nu afgående formand for regeringens eget klimaråd, Peter Birch Sørensen, har fået forelagt embedsmændenes vurdering.

Han forklarer, at et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 ikke i sig selv vil føre til en million grønne biler på gaderne.

- Det, regeringen har lagt frem, har karakter af et regneeksempel. Jeg tror ikke, at regeringens embedsmænd selv tror på, at man når i mål med en million elbiler i 2030, alene fordi regeringen nu har sat et mål for stop for salg af benzin- og dieselbiler, siger han til Politiken.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt erkender over for Politiken, at det er usikkert, om man når de én million elbiler i 2030.

- Selvfølgelig er det da usikkert. Det kræver jo, at elbilerne kommer ned i pris, og batterierne bliver bedre end dem, vi kender i dag, siger Lilleholt til Politiken.

Han understreger dog, at han forventer, at målet nås.

/ritzau/