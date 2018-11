Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Pape og Løkke vil gennemse exitprogrammer efter Nedim Yasar-drab

Der er brug for at kigge på landets exitprogrammer og på beskyttelsen af tidligere bandemedlemmer. Det mener både landets justitsminister og statsminister, efter at den 31-årige eksbandeleder og radiovært Nedim Yasar tirsdag døde efter at være blevet skudt.

Embedsmænd ændrede markant i redegørelse for kræftstof

Først kunne beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens (V) embedsmænd ikke huske noget om, at de flere gange blev orienteret om, at der var en forøget kræftrisiko ved stoffet krom-6. Men pludselig kunne de godt. Forløbet viser tydelige tegn på, at embedsmænd kan have forsøgt at dække over viden, som de længe har haft, mener chefforsker.

Trump: Saudi-Arabien forbliver en allieret trods journalistdrab

Drabet på journalisten Jamal Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske by Istanbul kommer ikke til at ændre på, at Saudi-Arabien er USA's allierede i Mellemøsten og også fremover vil være det. Sådan lyder det i en længere skriftlig udtalelse fra præsident Donald Trump.

Vrede investorer forbereder søgsmål mod Danske Bank

Investorer repræsenteret af advokatfirmaet Németh Sigetty planlægger af sagsøge Danske Bank for at få erstatning for de tab, de har lidt på grund af faldet i aktiekursen udløst af bankens hvidvasksag. Det skriver Berlingske.

Trump afleverer sine svar til Mueller i Rusland-undersøgelse

USA's præsident, Donald Trump, har afleveret sine svar til Rusland-undersøgelsen, som Robert Mueller står bag. Det er første gang, at USA's præsident direkte samarbejder med Robert Mueller, der undersøger, om Rusland blandede sig i præsidentvalget i 2016, hvor Donald Trump vandt.

Rejseivrig norsk chef for FN's klimaprogram trækker sig

Nordmanden Erik Solheim har trukket sig som leder af FN's miljøprogram, Unep, efter stor kritik af hans rejsevaner og brug af FN-midler. Erik Solheim har fået kritik for misbrug af embedsmidler, siden en revision af hans udgifter som Unep-chef blev udgivet.

Demokrater vil undersøge Ivanka Trumps brug af privat e-mail

Når Demokraterne overtager flertallet i Repræsentanternes Hus, vil partiet indlede en efterforskning af Ivanka Trumps e-mailkommunikation. Sådan lyder det, efter at det er kommet frem, at Ivanka Trump, præsident Donald Trumps datter og rådgiver, har brugt sin private e-mailkonto til regeringsarbejde.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Den i dag 62-årige sømand Brian Nielsen var maskinassistent på en Oslo-færge, da han i 2008 faldt under arbejdet og blev invalideret. 11 operationer og ti år senere venter han stadig på at få sin erstatningssag afgjort.



Berlingske

Den 31-årige tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar fortalte åbent om bandeliv, bandekrig og vejen tilbage. Da han forlod receptionen for sin nye bog mandag aften, nåede han aldrig hjem. Han frygtede hævn fra fortiden - den blev en realitet.

B.T.

Den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar, som mandag aften blev skudt ned på åben gade i Københavns Nordvestkvarter, afgik tirsdag ved døden. Nogle er begyndt at lægge blomster og tænde stearinlys for at ære mindet om ham.

Børsen

Nordea har lavet flere kontroversielle udbyttehandler end hidtil antaget. Banken har således også deltaget i udskældte handler med franske aktier. Det øger presset på ATP-direktør Christian Hyldahl, der var chef for området i Nordea på tidspunktet for handlerne.

Ekstra Bladet

Den tidligere bandeleder og radiovært, den 31-årige Nedim Yasar, var netop kommet ud af fra sin bogreception, da en ukendt mand gik op på siden af hans bil og affyrede mindst to skud med offeret.

Finans

Formuepleje vil børsnoteres for at udbrede kendskabet til den uafhængige kapitalforvalter og samtidig få flere muligheder for at købe op, lyder det fra selskabets direktør. Det kommer ikke nødvendigvis kunderne til gode, lyder advarsle

Information

Syriske flygtninge skal hjem hurtigst muligt, mener et flertal i dansk politik. Tre flygtningefamilier i Danmark har givet Information adressen på deres hjem i Raqqa, så vi selv kan se, hvad de har at vende tilbage til.

Jyllands-Posten

Der er brug for et gennemsyn af exitprogrammer og beskyttelsen af bandemedlemmer, der vælger at forlade de kriminelle miljøer. Sådan lyder meldingen fra Christiansborg, efter at eksbandelederen og radioværten Nedim Yasar er død.

Kristeligt Dagblad

Donald Trumps kamp mod ulovlig indvandring er populær blandt hans vælgere. Men hans forsøg på at stramme lovgivningen er endnu engang stødt på forhindringer, efter at en dommer midlertidigt har sat præsidentens ordre om at afvise alle asylansøgere, som ulovligt krydser ind i USA fra Mexico, i bero.

Politiken

Mindst 2500 migranter fra den store karavane fra Centralamerika befinder sig i et udsigtsløst limbo i lejr få meter fra USA's grænse. I den mexicanske grænseby Tijuana reagerer dele af beboerne og borgmesteren med en fjendtlighed, der lyder præcis som præsident Trumps.

