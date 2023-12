Mor til danske Elvira Pitzner, der tilbageholdes i Dubai under mistanke om utroskab, løfter nu lidt af sløret for, hvad hendes datter har været udsat for.

Søndag skriver hun i et Instagram-opslag, at hendes 26-årige influencer-datter er blevet »ydmyget og bedt om at afklæde sig op til flere gange og undersøgt i alle kropsåbninger.«

Hverken Elvira Pitzner eller Katerina Pitzner har besvaret B.T.s henvendelser inden artiklens udgivelse, og det har derfor ikke været muligt at blive klogere på de undersøgelser, der skal være fundet sted.

Det er dog ikke unormalt at lave såkaldte medicinske undersøgelser ved mistanke om utroskab i Dubai, siger advokat Thomas Friis Nielsen, der arbejder i den muslimske stat og kender til landets love og regler.

De bruges til at »fastslå, om der har fundet et seksuelt forhold sted.«

Utroskab er forbudt ifølge sharialoven, der fylder meget i Dubai, og det kan straffes med op til tre års fængsel.

Han tilføjer, at medicinske undersøgelser er værktøj, som kan så stor betydning for udfaldet i sager som Elvira Pitzners.

»Hvis de påviser, at Elvira har haft sex kort tid forinden, så er det et bevis på utroskab.«

Elvira Pitzner blev sammen med iværksætteren Mortada Haddad anholdt af politiet i Dubai den 30. november.

Hendes tidligere kæreste, Milad Sadaati, har anklaget hende for utroskab. Ifølge B.T.s oplysninger blev de to islamisk gift i 2021, hvilket betyder, at hun er underlagt sharialoven i Dubai.

Elvira Pitzner og Mortada Haddad er siden blevet løsladt, men er tilbageholdt i Dubai uden deres pas, mens de venter på en juridisk afgørelse.

Elviras sag var på dagsordenen i Udenrigspolitisk Nævn den 14. december, og i den forbindelse har Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) udtalt, at loven i De Forenede Arabiske Emirater »er jo, som den er.«

Alligevel har Elviras mor tilsyneladende ikke opgivet sit håb på, at Løkke vil hjælpe med at få hendes datter hjem.

I sit opslag søndag skriver hun: »Kære Lars Løkke Rasmussen, dette er min 3. appel til dig [ …] Vil du ikke nok hjælpe Elvira?«