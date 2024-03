I sidste uge blev Elvira Pitzner frifundet for utroskab. Nu er hun tilsyneladende på vej mod Danmark.

Realitydeltager og influencer Elvira Pitzner er tilsyneladende på vej mod Danmark fra Dubai, hvor hun har været fængslet kortvarigt og siden er blevet frifundet for utroskab.

Pitzner har delt en historie på sin profil på det sociale medie Instagram med teksten "Homebound" (hjemadgående på dansk, red.) tidligt fredag morgen.

- Kan ikke tro det, står der også i historien, som realitypersonligheden har delt.

7. februar blev Elvira Pitzner frikendt for utroskab i Dubai. Det samme blev hendes ven Mortada Haddad.

I begyndelsen af december blev Pitzner, der blandt andet er kendt fra tv-programmet "Diamantfamilien" fængslet i Dubai.

Hun blev senere løsladt mod kaution, men kunne ikke rejse ud af landet, da hendes pas var blevet inddraget.

Efter frifindelsen i sidste uge sagde Pitzners forsvarer, Noura Taysser, at Pitzner og Haddad "snart" ville få deres pas tilbage.

På den historie, som Elvira Pitzner har delt fredag morgen, ses hendes to hunde, nogle papirer og et dansk pas.

Det var Pitzners ekskæreste, bokseren Milad Saadati, der anklagede hende for utroskab.

Han påstod, at Pitzner og Mortada var kærester, hvilket de begge har afvist.

Avisen B.T. har tidligere set dokumentation for, at Saadati og Pitzner blev islamisk gift i 2021.

Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven. I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab.

Den 20. december 2023 fortalte justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Ekstra Bladet, at han havde nævnt sagen om Elvira Pitzner for den emiraternes justitsminister.

På mødet nævnte Hummelgaard, at Pitzner-sagen fylder meget i Danmark.

Derudover sagde han til Ekstra Bladet, at han og den emiratiske minister "fik delt nogle oplysninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre, at den lokale anklagemyndighed i Dubai får fremmet sagen".

Længe var der stille hos den 26-årige reality-stjerne selv, men i midten af januar skrev hun på det sociale medie Instagram, at hun havde været naiv.

- Det er pinligt at indse, hvor godtroende og naiv, jeg har været på flere planer, og det er et faktum, jeg hver dag lever med, lød det blandt andet.

