Er du en af dem, der går og føler, at du bliver stukket af myg meget oftere end dem, du hænger ud med?

Så kan du meget vel have ret.

Der er nemlig nogle mennesker, som bliver stukket mere end andre, og der er endda en god forklaring på hvorfor samt metoder til at undgå det.

Det skriver Time, som har talt med Dr Jonathan Day, der er professor på University of Florida i USA.

Ifølge professoren er det blandt andet sammensætningen af kemikalier i kroppen, der har betydning for, hvor meget du bliver jagtet af myg.

Det kan for eksempel være niveauet af mælkesyren i huden, der får myggen til at hungre efter dit blod, mens det også kan være ens blodtype, som afgør det, da myggene foretrækker blodtype 0.

Disse ting kan man desværre ikke ændre på, da det er ens genetik, det drejer sig om, men der er dog nogle punkter, du kan følge, hvis du vil gøre dig selv mindre attraktiv for myggene.

Ifølge professoren er ens stofskifte nemlig afgørende.

Den mængde karbondioxid, man udløser gennem ens forbrænding, er for eksempel guf for myg, hvilket vil sige, at hvis man kan nedsætte mængden af karbondioxid, så vil myggene i højere grad holde sig væk.

Måden, man nedsætter mængden af karbondioxid på, er ved at ændre sine kostvaner og øge sin mængde af træning.

»Gravide og overvægtige personer har en højere forbrænding under hvile end andre, og det gør dem mere attraktive for myg,« siger Jonathan Day til Time.

Hvis du ikke har lyst til hverken at ændre din kost eller dit træningsniveau, så kan du også forsøge et tøjskifte.



Ifølge professoren bliver myg nemlig tiltrukket af mørkt tøj, og derfor kan man undgå et myggestik eller to, hvis man finder nogle lyse klæder frem i stedet for mørke.