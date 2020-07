Styrelsen for Patientsikkerhed vil udstede et påbud til plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en afgørelse, som styrelsen har offentliggjort tirsdag.

Plejehjemmet blev landskendt, da TV 2-optagelser viste 90-årige Else blive udsat for et alvorligt svigt.

Den massive presseomtale fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at aflægge plejehjemmet et besøg, og det er altså det besøg, der nu udløser påbud.

Der er 'større problemer af betydning for den fornødne kvalitet', lyder vurderingen af forholdene på Danmarks mest omtalte plejehjem.

'Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 28. maj 2020 et tilsynsbesøg.'

'Ved tilsynsbesøget blev styrelsen opmærksom på, at plejeenheden havde gennemgående mangler i den social- og plejefaglige dokumentation.'

'Styrelsen blev desuden opmærksom på, at plejeenheden ikke i tilstrækkelig grad sikrede borgernes selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv,' skriver styrelsen blandt andet

Samlet er der givet fire påbud, der tæller krav om at sikre medbestemmelse, dokumentation, systematiske arbejdsgange og mål for beboerne.

Opdateres...