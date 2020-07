»Det er tiltrængt. Men jeg vil se det, før jeg tror det«.

Charlotte Ahm, barnebarn til 90-årige Else, er overrasket, da B.T. fortæller hende, at Aarhus Kommune har planer om at give 10 millioner kroner til akut ældrepleje samt et ‘trecifret millionbeløb’ til ældreplejen ved de kommende budgetforhandlinger.

90-årige, demente Else er i løbet af de seneste uger blevet Danmarkskendt, efter TV2 med samtykke fra familien filmede hende med skjulte optagelser og dokumenterede uværdige forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Blandt andet viste optagelserne Else hænge i syv minutter i en sele, mens personalet forgæves forsøgte at få hende til at komme af med sin afføring.

Klip fra TV 2's dokumentar, som sætter fokus på kritisable forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

»Vi har jo forsøgt at råbe kommunen op i tre år. Det har først hjulpet, efter TV2 lavede de optagelser. Hvis ikke de var blevet filmet, havde vi stadig råbt og skreget forgæves,« siger Charlotte Ahm.

Hun undrer sig derfor over, hvorfor pengene først kommer nu.

»Hvorfor skal der skjulte optagelser til, før kommunen får øjnene op for, at det halter med ældreplejen. Hvorfor har de ikke haft pengene tidligere?,« spørger Charlotte Ahm.

»Jeg synes, det er rigtig fint, at de penge bliver tilført. Men jeg vil også se det, før jeg tror det. Desværre har de jo en tendens til at sige, hvad de vil gøre, uden at det i virkeligheden sker,« siger hun.

Charlotte og farmoren Else.

Charlotte Ahm har foruden at tage kontakt til pressen også politianmeldt plejehjemmet Kongsgården i Aarhus for overtrædelse af Menneskerettighedskonventionen.

»Jeg synes, det er vigtigt at markere at behandlingen af min farmor ikke er i orden. Jeg håber, de får en lærestreg,« siger Charlotte Ahm og henviser blandt andet til, at plejerne på de skjulte optagelser satte Else i en stol og kørte hende til Halloween-fest mod hendes vilje og med afføring i bleen.

Efter de skjulte optagelser kom frem, bor Else ikke længere på Kongsgården plejehjem. Hun har fået det bedre, efter hun er flyttet:

»Hun er mere snakkesalig og har fået sin humor tilbage. Så det ser ud til, at det går den rigtige vej. Men hun er der ikke helt endnu,« siger Charlotte Ahm.

Ifølge Aarhus Kommune skal de nyfundne penge bruges til at ansætte flere serviceassistenter til rengøring på plejehjem og flere 'kvalitetssygeplejersker'. Desuden skal sosu-personale uddannes i kultur, adfærd og etik.

»Beboere og pårørende skal mødes af vores medarbejdere på en ligeværdig måde. De skal tages alvorligt, når der sker fejl,« siger rådmand i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF) i en pressemeddelelse.