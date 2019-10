Tre af Danmarks største spillere på elmarkedet er havnet i en kedelig sag.

Det drejer sig om Radius, Cerius og N1, der alle er mistænkt for at snyde med kundernes penge.

Sagen handler om, at selskaberne har delt kundernes penge ud til det, som kaldes 'yderst tvivlsomme projekter'.

Det skal dog understreges, at snyden ikke er påvist, og der er på nuværende tidspunkt kun indikationer herpå. Det viser dokumenter fra Energistyrelsen, som Finans har fået aktindsigt i.

De tre store selskaber spiller en central rolle i sagen, fordi de tilsammen har uddelt de største og fleste tilskud. Det er it-projekter, som dokumenterne har fokus på.

Ifølge Finans er pengene gået til store virksomheder som Vestas, NNIT og Region Hovedstaden, der alle har fået opgraderet deres it-systemer gennem private konsulentvirksomheder.

Energistyrelsen har undersøgt mistankerne siden februar 2018, men de forventer først at have en endelig afgørelse i starten af det nye år.

Alligevel valgte styrelsen at suspendere den mistænktsomme ordning på it-området lige før sommerferien.

Kontorchef hos Energistyrelsen Helle Agerdal Olsen fortæller, at man troede, der var taget hånd om sagen, da man først modtog rapporten i 2018.

Hun tilføjer, at de siden har fået masser af sager ind, der med tydelighed viser, at der stadig er et problem.

Radius, Cerius og N1 har overfor Finans ikke ønsket at kommentere den konkrete sag.

Den administrerende direktør hos Radius, Jens Fossar Madsen, roser dog beslutningen om at suspendere ordningen.