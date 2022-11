Lyt til artiklen

Det Norlys-ejede selskab, N1, fjerner i december måned kundernes nettarif – prisen man betaler for transport af el,

Og det giver de cirka 750.000 kunder en rabat på hele 300 millioner kroner.

Det skriver Finans.

»Vi står i en helt særlig situation, hvor mange danskere er voldsomt presset af de stigende energipriser. Vi ved godt, at det ikke i sig selv er nok til at redde julen, men ved helt at fjerne nettariffen fra elregningen i december har vi gjort, hvad vi kan for at hjælpe kunderne i en trængt julemåned,« siger N1-chefen Carsten Bryder Thejls i en pressemeddelelse.

Men fra januar måned vil der igen være nettarif. Og den vil være højere end førhen.

N1, der er Danmarks næststørste elselskab, har allerede skruet op for prisen for deres nettarif tre gange i 2022, hvilket har medført, at nettariffen for private er steget med op til 135 procent i år.

På nuværende tidspunkt betaler N1's private kunder 1,27 kroner i nettarif pr. kilowatt-time mellem 17-20, men fra årsskiftet stiger det til 1,32 kroner i samme tidsrum.

1. januar 2022 kostede det blot 0,68 kroner i nettarif mellem 17-20 kroner hos N1.

Årsagen til prisstigningen skyldes ifølge N1's ledelse, at der er stigende omkostninger til nettab, materialer og renteniveau.