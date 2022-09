Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er langt fra stille, når medarbejderne i kundeservice hos Jysk Energi A/S møder ind på arbejde for tiden.

For ude i samfundet er en lang række borgere, der er bekymret over den aktuelle situation med elpriserne. Så meget, at elselskaberne bliver kimet ned som aldrig før, skriver TV Midtvest.

»Tempoet er højt, og der er ikke så meget tid til snak mellem opkaldene, fordi der er kunder på linjen hele tiden og mails og flytninger, der skal håndteres,« siger Rebekka Kristiansen, der til dagligt arbejder i kundeserviceafdelingen.

Det er primært kunder, der ringer og udtrykker bekymring over deres kommende elregninger, siger hun.

I sidste uge have elselskabet tre gange så mange ophold, hvis man sammenligner med en 'normal uge', før elpriserne eksploderede.

De voldsomme stigninger på el- og energi har været et stort og bredt tema det seneste stykke tid.

Situationen på det europæiske elmarked er massivt udfordret af meget høje elpriser på grund af krigen i Ukraine, det varme og tørre vejr samt tekniske udfordringer på udenlandske kraftværker.

Og det rammer en lang række danskere.

Eksempelvis Louise, hvis elregning risikerer at stige med 82 procent.

Også i Berlingske har man kunnet læse om danskere, der er nødt til at kontakte deres elselskab og få en afdragsordning.

Det er da også, hvis kundeservice i Jysk Energi A/S kan tilbyde nogle af sine kunder, lyder det.

I forbindelse med de stigende priser har Energistyrelsen samlet en række råd til, hvordan danskerne på bedst mulig måde kan spare frem mod den kommende vinter.