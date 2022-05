Else Marie Larsen, som medvirkede i den omstridte dokumentar 'Plejehjemmene bag Facaden', er død.

Hun blev 92 år gammel og døde efter at have været hårdt ramt af influenza den seneste uge.

Det oplyser hendes familie til TV 2.

»Vi er naturligvis triste over at have mistet min farmor. Men vi er samtidig stolte over, at Else med hendes medvirken i TV 2-udsendelsen var med til at sætte en kæmpe dagsorden for, hvordan vi behandler ældre og udsatte borgere på de danske plejehjem,« fortæller Charlotte Ahm, der er Else Marie Larsens barnebarn, til mediet.

I 2020 medvirkede Else Marie Larsen i TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag Facaden', hvor der blev sat fokus på, hvordan den ældre kvinde blev udsat for en svigtende behandling af personalet på Plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Afsløringerne i dokumentaren fik stor opmærksomhed, og den førte blandt andet til, at 13 ansatte på Kongsgården blev fyret.

Efter dokumentaren blev vist, blev Else Marie Larsen flyttet til et nyt plejehjem i Aarhus, hvor hun boede de sidste to år af sit liv.

Else Marie Larsen sov stille ind mandag aften, mens familien var ved hendes side, fortæller Charlotte Ahm.

