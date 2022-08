Lyt til artiklen

For Dan Kristensen, der driver den lokale Min Købmand i Gassum, lød elregningen i 2020 på 25.000 kroner. Året efter 31.000. Med de stigende strømpriser var den i 2022 nærmest fordoblet til 61.520 kroner.

Derfor måtte han igangsætte en spareplan, der blandt andet betød, at han måtte skære drastisk ned på kapaciteten til køle- og frysevarer, indskærpe vagtplanen og sågar sænke sin egen løn, fortæller han til Randers Amtsavis.

Det var bare ikke nok. Derfor valgte Dan Kristensen at lave et opslag i den lokale Facebook-gruppe, hvor han bad Gassums indbyggere om hjælp, så han kunne redde sin forretning. Han spurgte, om ikke de ville oprette forudbetalte konti og desuden huske at købe ind hos ham.

Det ville de heldigvis gerne – og det endte da også med, at flere donerede penge til elregningen.

Håndsrækningen fra Gassumborgerne faldt i den grad på et tørt sted og hjalp Dan Kristensen i en retning, så han kunne være på forkant med regningerne. Én ting kunne dog bekymre købmanden.

»Det vigtigste er, at vi har et flow i handlen, så det hjælper ikke så meget, hvis man donerer, men så bruger færre penge på varer hernede,« fortæller han til mediet og understreger, at der selvfølgelig er folk, som har mulighed for både at donere og handle.

Synes du, små butikker skal kompenseres for de stigende el-priser i stil med den varmecheck mange danske husstande har modtaget?

Han vil da heller ikke klandre lokalbefolkningen for at bruge for lidt penge i hans forretning. Han tror nemlig på, at folk gør alt, hvad de kan.

10. august modtog mere end 400.000 danske husstande en varmecheck på 6.000 kroner, og Leif Wilson, som er slagtermester i Assens og formand for brancheorganisationen Fødevaredanmark, kæmper også selv med de store stigninger i elpriserne, og mener, de hårdt trængte små butikker burde få en lignende håndsrækning.

Det er hverken regeringen, Venstre eller Konservative dog klar til at give dem lige nu.