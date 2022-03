Nordens største akvarium får nok ikke råd til nye hajer lige foreløbig.

De stigende elpriser har fået Den Blå Planets elregning til at eksplodere, og direktør Jon Diderichsen er derfor tvunget til at søge om hjælp.

»Pengene skal findes. For vi går under ingen omstændigheder ned på kvaliteten for dyrene,« siger han til B.T.

Den Blå Planet huser 15.000 dyr og cirka syv millioner liter vand, som skal renses døgnet rundt. Pumperne kører derfor konstant, og det koster kassen.

På bare én dag bruger oceantankens pumper, der renser de mange millioner liter vand, lige så meget strøm, som en familie på fire personer typisk bruger på et helt år. Og alene én times strømforbrug svarer til 2.300 timers spil på Playstation.

»Hovedparten af vores elforbrug er bundet op på dyrene og vandet. For dyrene er det lige så vigtigt som mad, at vandet er rent og har den rigtige temperatur. Det er en livsbetingelse for dem. Det er ikke noget, vi kan spare væk,« siger Jon Diderichsen.

Hvis de nuværende elpriser fortsætter, forventes den samlede elregning at løbe op i 12,5 millioner kroner om året. Til sammenligning lå udgiften på 7,3 millioner kroner i 2020. Dengang var elprisen så lav som 23 øre pr. kilowatt-time. Men prisen er siden da næsten femdoblet.

Jon Diderichsen er administrerende direktør for Den Blå Planet. Foto: Mathias Svold Vis mere Jon Diderichsen er administrerende direktør for Den Blå Planet. Foto: Mathias Svold

»Vi er i forvejen hårdt ramt på grund af coronakrisen, og det tror jeg også, der er en forståelse for, hvis vi går ud og beder om hjælp. Det håber jeg i hvert fald,« siger Jon Diderichsen, der sidste år lykkedes med at få en fond til at hjælpe med at betale elregningen i en periode på cirka fem måneder.

Hvis ikke det igen lykkes, er der kun få andre håndtag, han kan skrue på.

»Det kan være, vi kan skrue lidt ned for noget af vores marketing og nogle andre udgifter, som ikke er strengt nødvendige. Men vi har i forvejen skåret ind til benet under coronakrisen og været igennem alle mulige spareøvelser,« siger Jon Diderichsen.

Ifølge ham vil den eneste gangbare løsning være, at Den Blå Planet slipper for at skulle betale en årlig elafgift på fire millioner kroner til staten. Elafgiften hænger som sådan ikke sammen med elprisen, da afgiften betales pr. kilowatt-time. Men i Den Blå Planets tilfælde ligger det årlige elforbrug fast på godt og vel fire millioner kilowatt-timer.

»Det er en udfordring for os, at vi har så stor en ekstraudgift, som vi hænger på uanset hvad. Den rammer os hårdt alle år, så det vil have en enorm betydning at kunne få den enten lettet eller delvist refunderet. Vi mener, at den del, vi betaler for til dyrenes ve og vel, ikke skal være belagt med afgift,« siger Jon Diderichsen, der gerrne så akvariet sidestillet med museer, som helt slipper for at betale elafgift.

»Vi bliver sidestillet med en virksomhed, men da vi ikke betaler moms, har vi ikke ret til at få refunderet elafgiften. Det har man til gengæld, hvis man er en momsregistreret forlystelsespark. Som akvarium falder vi mellem to stole, fordi vi ikke kan komme ind under nogle af de her ordninger, og det er vi super ærgerlige over,« siger han.

Jon Diderichsen kan dog trøste sig med, at politikerne på Christiansborg har sat Den Blå Planet på dette års finanslov. Med det følger 11,5 millioner kroner i særskilt støtte. Penge, der skal dække over de sidste par års økonomiske tab under coronakrisen.

Klinger din kritik af jeres elafgift ikke en anelse hult, nu, hvor I i år modtager millioner af støttekroner fra staten?

»Jo, det kan du godt sige. Men problemet med den store elafgift er noget, vi har kæmpet med i flere år inden coronakrisen. Men det har været svært at skabe gehør for, at der ikke er ligestilling mellem os og andre attraktioner og museer. Det tilskud, vi har fået fra finansloven i år, skal hjælpe os gennem coronakrisen, indtil de udenlandske turister er tilbage. Så det er at blande det sammen,« siger Jon Diderichsen.

Han understreger dog, at det ikke er et ønske, at Den Blå Planet fremover skal være på finansloven.

»Vi kan under normale forhold godt klare os selv, så det har vi ikke noget behov for. Men vores økonomiske problemstilling vil stadig være der noget tid endnu, indtil de udenlandske turister kommer tilbage. Det starter jo ikke op for fuldt tryk fra den ene dag til den anden,« siger han.

På et normalt år har Den Blå Planet lidt over en halv million besøgende, hvoraf 50-60 procent er udenlandske gæster.