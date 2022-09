Lyt til artiklen

Elpriserne galopperer mod himlen, men intet er så skidt, at det ikke kan vendes

»Selvom det på ingen måde dækker den merudgift, der rammer rigtig mange danskere i øjeblikket, betyder de høje priser også, at der er rekordstore besparelser at hente,« som Matilde Grøn Bjørneboe, ansvarlig for Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk, udtrykker det.

Med andre ord: Der kan være store penge at spare, hvis man planlægger sit elforbrug – altså vask, opvask, tørretumbling, opladning af elbil og så videre – ud fra de perioder af døgnet, hvor det er billigst.

Og her aflives i samme ombæring en myte, der i løbet af den dyreste elmåned nogensinde, august, ikke har vist sig at holde stik.

Fem gode råd til at spare penge Energistyrelsen har lavet fem gode råd til at spare på strømmen: Brug strømmen, når den er billigst: Prisen på strøm varierer time for time, og den er typisk billigst, når der produceres meget vind- og solenergi. Vil du være sikker på altid at bruge den billigste strøm, kan du følge elprisens udvikling time for time et helt døgn frem på SparEnergi.dk. Vask ved lavere temperaturer: Der er meget at hente økonomisk, hvis du sætter temperaturen ned, når du vasker tøj. Du kan eksempelvis spare over halvdelen af strømforbruget ved at vaske tøjet på 20 °C i stedet for på 40 °C. Fyld maskinen op: Når opvaskemaskinen fyldes op, kører den færre ture – og det kan mærkes på din elregning. Faktisk kan du spare flere hundrede kroner om året, hvis det bliver fast rutine at fylde maskine helt op, inden du sætter den i gang. Og vil du spare endnu mere, kan du også skrue ned for temperaturen. Tag kortere varme bade: Gør dine varme bade kortere. Hvis du korter 5 af familiens ugentlige brusebade ned fra 15 til 5 minutter, kan du spare op mod 5.000 kroner om året. Forbered din bolig til varmesæsonen: Selv mindre energioptimerende tiltag kan medføre store besparelser på varmeregningen – det behøver ikke at være stort og omfattende. For eksempel er der meget at hente ved at tætne små huller og sprækker i hjemmet og ved at gøre varmeanlægget klar til vinter. Kilde: Energistyrelsen

Det har ifølge Energistyrelsens tal nemlig sjældent været billigst at bruge el om natten.

Faktisk har det gennemsnitligt i tre ud af fem dage været billigst at bruge strøm fra kl. 13-16, mens det i fire ud af fem dage har været dyrest at bruge strøm fra kl. 19-21.

Kun to ud af fem dage har strømmen været billigst i nattetimerne fra kl. 3-4.

»Mange tror, at det altid er om natten, man får de mest favorable priser, men er der eksempelvis meget vind og sol den pågældende dag, kan det også være midt på dagen, at der er flest penge at spare,« siger Matilde Grøn Bjørneboe:

Tjekker du, hvornår strømmen er billigst, inden du eksempelvis vasker tøj?

»Det er derfor vigtigt, at man holder øje med prisen, hvis man vil være sikker på at spare penge.«

Denne fredag følger også tendens, hvor det endda er ekstraordinært billigt at bruge strøm fra kl. 13 i eftermiddag (og i øvrigt endnu billigere kl. 23).

Og der kan være mange penge at spare ved at holde øje med priserne. Se bare følgende eksempel fra Energistyrelsen:

Vaskede man tøj med energimærke A-vaskemaskine tirsdag 23. august fra kl. 19-20 kostede det 12,67 kroner i strøm.

Vaskede man tøj med energimærke A-vaskemaskine søndag 20. august fra kl. 13-14 kostede det 5,49 kroner i strøm.

Set over et år med fire vaske om ugen vil differencen på tøjvask give en årlig besparelse på 1.494 kroner. Læg dertil alle de andre førnævnte elforbrugende maskiner.

Elpriserne kan kontinuerligt tjekkes via dit elselskab eller via Sparenergi.dk, og det er tilsyneladende noget danskerne allerede er begyndt at gøre.

»Vi oplever lige nu, at rigtig mange besøger SparEnergi.dk. Det indikerer, at flere og flere danskere interesserer sig for, hvornår det er mest favorabelt at bruge strømmen,« siger Matilde Grøn Bjørneboe.