Elpriserne er helt i bund her lørdag morgen.

Så for kunder med variable regninger kan det blive en travl morgen for vaskemaskiner, tørretumblere eller opvaskemaskiner.

Fra kl. 5 til kl. 7 er prisen helt nede i 11 øre på elbørsen, og det er i en tid med galopperende elpriser ganske usædvanligt, at den når helt derned.

Kl. 7 stiger den i øvrigt til bare 18 øre – og de billige priser er gældende både i Vest- og Østdanmark.

Til sammenligning var elpriserne i samme tidsrum fredag morgen helt oppe og ramme priser på 2,59 kroner, 3,2 kroner og 3,9 kroner.

Så højt kommer vi slet ikke op på noget tidspunkt i løbet af lørdagen.

Hele formiddagen vil priserne højst nå op på 0,79 øre, mens lørdagens højeste pris bliver 1,46 kroner kl. 19 i aften.

Det er generelt meget, meget lavere end de seneste dage.

Priserne er et udtryk for den rå elpris, som den handles for på den nordiske elbørs. For kunder vil prisen blive lidt højere, da der skal lægges afgifter for transport samt moms til.