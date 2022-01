Det tyder umiddelbart ikke på, at verdens rigeste mand bliver vippet af pinden lige foreløbigt.

På årets første børsdag har Tesla-milliardæren, Elon Musk, endnu engang øget sin formue med et svimlende beløb.

Det skriver Finans.

Formuestigningen lyder på intet mindre end 33,8 milliarder dollar, hvilket svarer til godt 222,7 milliarder kroner.

Summen betyder således, at Elon Musk for alvor er verdens rigeste mand, for nu ligger hans samlede beholdning på knap 304 milliarder dollar ifølge Bloombergs liste over verdens rigeste personer.

Det store beløb, som gik ind den 3. januar, kommer efter, at milliardærens virksomhed Tesla, netop har afsluttet deres fjerde kvartal.

Her afsluttede virksomheden året med ganske udmærkede salgstal, idet 2021 blev året, hvor bilproducenten leverede flest biler.

Formuehoppet betyder derfor også, at Tesla-milliardæren endnu engang tager afstand til den næstrigeste mand i verden, nemlig Amazon-stifteren Jeff Bezos.

Af Bloombergs nyeste opgørelse fremgår det nemlig, at Elon Musk sidder på den absolut største formue på 304 milliarder dollar, efterfulgt af Jeff Bezos med 196 milliarder dollar.