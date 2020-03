Der er dem, der kalder det 'hysteri' og 'unødvendig panik'. Og så er der dem, som ser på coronavirussen med alvorlige øjne og støtter alle de tiltag, der bliver taget.

Tesla-opfinder og milliardær Elon Musk må siges at høre til førstnævnte gruppe.

Det må man i hvert fald afkode af erhvervsmandens tweet, som han skrev natten til lørdag:

'Coronavirus-panikken er dum,' skrev han.

The coronavirus panic is dumb — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

Tweetet er blevet delt mere end 200.000 gange, mens næsten én million brugere har liket det.

Men det er ikke alle, der er tilhængere af milliardærens bombastiske udmelding.

Mange skriver nemlig, at det er en nem holdning at have, når man er en sund mand i sin bedste alder, og at vi netop går i så voldsomt et beredskab, fordi der er ældre og/eller svage mennesker, der skal være meget bekymrede.

'Jeg tænker, at folk med din type helbred tænker, at det er dumt. Resten af os forsøger at finde på en plan til at overleve det værst tænkelige scenarie uden uendelige ressourcer og penge,' skriver brugeren SuzanneSays eksempelvis.

En anden bruger skriver, at det er »nemt at sige, når du er milliardær«.