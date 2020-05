Endnu en familie står nu frem med hård kritik af plejehjemmet Kongsgården i Viby. Ifølge Aarhus Kommune arbejder man systematisk med at forbedre forholdene.

De seneste dage har flere pårørende stået frem og kritiseret forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Viby. Nu melder endnu en familie sig i koret af kritikere.

Jette Mandal, Birgith Laursen og Rikke Mouritzen er henholdsvis døtre og barnebarn til Elly Nielsen, der i begyndelsen af 2018 kom på plejehjemmet Kongsgården.

Familien har oplevet flere tilfælde af manglende bleskift, manglende bad og mangelfuld pleje af deres pårørende.

»Plejen har været uværdig. Meget uværdig,« siger Birgith Laursen til TV2 Østjylland.

»Alt, hvad der hed personlig pleje, var meget, meget svært.«

Familien fortæller, at de flere gange fandt medicin, som skulle være givet til Elly Nielsen, men som i stedet lå i håndvasken, på gulvet eller i hendes vandglas.

Elly Nielsen led af alzheimers, og ifølge familien virkede det ikke til, at medarbejderne havde de rette kompetencer til at tage sig af hende.

»Der var rigtigt mange, som ikke vidste, hvordan man skulle gribe en alzheimer-beboer an. Det kunne man se, når de for eksempel kom hen til min mor og snakkede til hende, som om hun ikke fejlede noget. Og hun svarede ja eller nej som vinden blæste,« siger Jette Mandal.

På halvanden måned op til Elly Nielsens død sidste sommer tabte hun sig 15 kilo. Plejehjemmets ledelse holdt flere møder med de pårørende.

Men trods gentagne klager over stedets behandling af Elly Nielsen, oplevede familien ikke, at deres henvendelser blev taget alvorligt.

»Tit og ofte kunne man bare fornemme, at de her møder bare blev holdt for at holde munden lukket på os,« siger Birgith Laursen.

»Vi blev ikke hørt. Vi har klaget til rådmanden, områdechefen og ledelsen. Vi har lavet klagebrev og truet med at gå i medierne. Men til sidst blev min farmor så dårlig, at vi ikke engang kunne overskue det,« siger Rikke Mouritzen.

Aarhus Kommune vil ikke kommentere på den konkrete sag. Områdechef Lene Offersen oplyser generelt, at man hele tiden arbejder med kvalitet, borgersikkerhed og takt og tone.

»Der er gennem tiderne sket fejl. Det er indiskutabelt. Men der er også blevet arbejdet systematisk med at forbedre de forhold, som der var tilbage i tiden. Jeg står ikke og siger, at der ikke sker fejl i dag. Men jeg kan love dig, at der har været arbejdet med det,« siger Lene Offersen til TV2 Østjylland.

Ifølge områdechefen er situationen på Kongsgården lige nu bedre, end den var i 2017. Det understøttes af en redegørelse fra Aarhus Kommune, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i.

'Direktionen ser en tydelig positiv udvikling på Kongsgården,' står der blandt andet i redegørelsen.

Her bliver det også fremhævet, at de kommunale tilsyn har haft flere positive bemærkninger over for Kongsgården ved sit tilsyn end tidligere.

'Der ses et positivt løft generelt, siden sidste besøg i december 2018,' skrev den tilsynsførende ifølge redegørelsen under sit seneste tilsyn i maj 2019.

Lene Offersen vil ikke kommentere de pårørendes fortælling om, at Elly Nielsen tabte sig 15 kilo den sidste halvanden måned op til sin død. Men helt generelt siger Lene Offersen, at:

»Hvis man bliver enormt syg og enormt svag, så er vi altid i kontakt med lægen. Og nogle gange vil de sige, at vi skal gøre det, vi kan, og vi skal nøde det, vi kan, fordi vi er så tæt på livets afslutning. Så det skal vi også vurdere på. Det er ikke noget, vi selv beslutter – der er altid en kontakt til egen læge.«

Områdechefen håber, at Kongsgården snart får arbejdsro til at fortsætte handleplanen og de initiativer, der allerede er iværksat.

»Det er træls, for de pårørende, der bliver nødt til at gøre det på den her måde. Jeg synes godt nok også, det er træls for personalet, huset og beboerne, at omtalen bliver så negativ, som den gør. Jeg synes, det er svært. Der er mange tabere i det her,« siger Lene Offersen.

»Nu bliver vi nødt til at komme videre og slå en streg i sandet. Vi skal lære af det her og gøre det bedre der, hvor det har haltet. Men nu skal vi videre.«